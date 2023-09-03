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بسبب حرارة الشمس في مياه البحر الأحمر

جدة تشهد أعلى نسبة رطوبة خلال سبتمبر

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٧ مساءً
جدة تشهد أعلى نسبة رطوبة خلال سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، أنه عادة في جدة تكون الرطوبة النسبية في أعلى نسبها خلال العام في شهر سبتمبر.

ارتفاع الرطوبة في جدة

وأوضح المسند السبب في ارتفاع الرطوبة بجدة خلال سبتمبر عبر حسابه على منصة “إكس”، قائلًا إنه يعود لأكثر من عامل، ومنها أن مياه البحر الأحمر أخذت نصيبها من حرارة الشمس المتراكمة خلال أشد الشهور حرارة وهما يوليو وأغسطس.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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