جدة تشهد أعلى نسبة رطوبة خلال سبتمبر

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كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، أنه عادة في جدة تكون الرطوبة النسبية في أعلى نسبها خلال العام في شهر سبتمبر.
وأوضح المسند السبب في ارتفاع الرطوبة بجدة خلال سبتمبر عبر حسابه على منصة “إكس”، قائلًا إنه يعود لأكثر من عامل، ومنها أن مياه البحر الأحمر أخذت نصيبها من حرارة الشمس المتراكمة خلال أشد الشهور حرارة وهما يوليو وأغسطس.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.
كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.