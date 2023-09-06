جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي

طالبت جماهير النادي الأهلي، إدارة خالد العيسى بالتحرك وضم اللاعب متعب الحربي لاعب نادي الشباب وذلك قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية غدًا في السعودية.

ويرغب جمهور الأهلي في تدعيم صفوف الفريق بظهير أيسر وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

تصرف مثير من متعب الحربي

جدير بالذكر أن نادي النصر والهلال كانا أبديا رغبتهما في ضم اللاعب في الفترة الأخيرة، لكن تقارير كشفت أن اللاعب حسم وجهته بالانتقال للنادي الأهلي.

النصر أراد ضم الحربي لتعويض رحيل اللاعب الإيفواري جيسلان كونان الذي انضم لنادي الفيحاء على سبيل الإعارة.

وفي وقت سابق، أزال متعب الحربي اسم نادي الشباب من حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتفاعلت الجماهير مع تصرفه عبر منصة “إكس”، وفسرت ذلك باتفاقه على الرحيل.

وكان نادي الشباب جدد عقد اللاعب الحربي حتى صيف 2026.