جماهير الشباب تهاجم حبيب ديالو

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هاجمت جماهير نادي الشباب، اللاعب السنغالي حبيب ديالو وذلك بعد أدائه المتراجع في الشوط الأول من مباراة الفيحاء في الجولة السادسة من بطولة دوري روشن.
وكان الشوط الأول من مباراة الفريقين انتهى بالتعادل السلبي بينهما.
وكان ديالو انضم لنادي الشباب منتصف أغسطس الماضي قادمًا من فريق ستراسبورج الفرنسي.
ويعيش نادي الشباب فترة صعبة في دوري روشن، حيث لم يحقق أي فوز حتى الآن في البطولة منذ بدء الموسم.