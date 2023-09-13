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خلال مواجهة الرياض بالجولة السادسة

جماهير الهلال تترقب مشاركة نيمار الأولى

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
جماهير الهلال تترقب مشاركة نيمار الأولى
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير الهلالية، الظهور الرسمي للنجم البرازيلي نيمار مع الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري روشن السعودي.

الجمهور ينتظر مشاركة نيمار

وانضم نيمار إلى صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي، إلا أنه غاب عن المشاركة، بسبب معاناته من آلام في العضلة الأمامية، حيث خضع لبرنامج تأهيلي، قبل أن يُغادر للمشاركة مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم.

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نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

وخطف نيمار الأنظار خلال مشاركته مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، حيث لعب مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونجح في تسجيل هدفين، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين.

وتطمح الجماهير الهلالية في تألق نيمار مع الفريق الأول لكرة القدم، وتحقيق انطلاقة قوية، والمساهمة في تحقيق الزعيم لمزيد من الانتصارات، وتعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @CBF_Futebol

مباراة الهلال ضد الرياض

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الرياض، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، فيما يقع الرياض في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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