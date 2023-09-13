جماهير الهلال تترقب مشاركة نيمار الأولى أب ليبي ينهار بعد انتشال ابنه من أسفل الركام الشؤون الإسلامية تنظم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن بجوائز تبلغ 7 ملايين ريال الاتحاد يختار ملعبه في دوري أبطال آسيا الداخلية تعرض جهاز التأشيرة السياحية لزوار معرض سيتي سكيب ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات بجازان والباحة أبرز أرقام موديست قبل الانتقال للأهلي المصري الضمان الاجتماعي يعفي من رسوم اختبار القدرات العامة 8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا من مرضى القصور العضوي دوري روشن يعود بعد توقف 12 يومًا
تنتظر الجماهير الهلالية، الظهور الرسمي للنجم البرازيلي نيمار مع الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري روشن السعودي.
وانضم نيمار إلى صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي، إلا أنه غاب عن المشاركة، بسبب معاناته من آلام في العضلة الأمامية، حيث خضع لبرنامج تأهيلي، قبل أن يُغادر للمشاركة مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم.
وخطف نيمار الأنظار خلال مشاركته مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، حيث لعب مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونجح في تسجيل هدفين، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين.
وتطمح الجماهير الهلالية في تألق نيمار مع الفريق الأول لكرة القدم، وتحقيق انطلاقة قوية، والمساهمة في تحقيق الزعيم لمزيد من الانتصارات، وتعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الرياض، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، فيما يقع الرياض في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.