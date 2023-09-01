جمعية تراؤف نموذج عالمي في تقديم الخدمات لأكثر من 9000 يتيم ويتيمة

ترعى جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة البالغ عددها 65 جمعية أكثر من 134 ألف يتيم ويتيمة على مستوى المملكة، في ظل ما يحظى به الأيتام من رعاية واهتمام وحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله -، حيث أُنشئت 45 جمعية متخصصة في رعاية الأيتام بعد إطلاق رؤية السعودية 2030 حتى هذا العام.

رعاية الأيتام في حفر الباطن

وفي محافظة حفر الباطن، بدأت رعاية الأيتام في عام 1424هـ من خلال تقديم الرعاية لـ 70 يتيمًا ليصل عددهم حتى هذا العام إلى أكثر من 9000 يتيم ويتيمة تقدم لهم جمعية تراؤف الخدمات التعليمية والتربوية بالإضافة إلى تقديم الرعاية لأسرهم في كافة الجوانب الاجتماعية والتنموية.

وخلال العشرين عامًا الماضية صرفت جمعية تراؤف أكثر من441 مليون ريال في بناء وتمكين الأيتام وأسرهم، لتحقق خلال هذه السنوات الاكتفاء الذاتي لـ 506 أسرة من أسر الأيتام، وتملك 300 أسرة لفلل ووحدات سكنية وترميم وتأثيث أكثر من 945 منزلًا، بالإضافة إلى تأهيل 1782 من الأيتام وأسرهم لسوق العمل.

وفي ظل الدعم والتمكين للأيتام، ساندت جمعية تراؤف 29 يتيمًا ويتيمة للحصول على شهادات عليا من جامعات داخل المملكة وخارجها، فيما حقق 113 من أبناء وبنات الجمعية جوائز محلية وعالمية، فيما مكنت أكثر من 2500 يتيم ويتيمة من أداء فريضة الحج.

إنجازات جمعية تراؤف

وفي ذات السياق، حققت جمعية تراؤف 12 جائزة على مستوى محلي ودولي أبرزها جائزة الملك عبدالعزيز للجودة وجائزة التميز في العمل الخيري مرتين على التوالي والاعتماد الأعلى للتطوع وجائزة المؤسسات المتميزة في مجال رعاية الأيتام الدولية، وتحقيق المركز الأول في الأولمبياد الوطني على مستوى المملكة بنسخه الثلاث.

وخلال زيارة سابقة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة الدكتور علي بن ناصر الغفيص لجمعية تراؤف أشاد بما تقدمه الجمعية لخدمة الأيتام، قائلًا:” هذه الجمعية توجتني تاجًا أسعد به حياتي كلها فأنا والله سعيد سعادة كبيرة بهذه المناسبة وسعيد وممتن للأعمال المباركة التي تقوم بهذه الجمعية وهذه الرعاية وهذا التميز بالعمل الذي يبتغى فيه وجه الله عز وجل”.

نماذج مشرفة

وذكر ع. س أحد أيتام جمعية تراؤف أنه قبل تخرجه من المرحلة الثانوية التحق كمتدرب في المركز الإعلامي بعد ظهور شغفه في الإعلام ليتم بعد ذلك تعيينه كمسؤول للهوية والإنتاج، ومعلق صوتي، مشيرًا إلى أن العمل في المجال الإعلامي عمل ليس بالسهل خصوصًا إذا المجتمع اعتاد منك كمركز إعلامي على عمل احترافي الأمر الذي يحتم عليك تقديم كل ما هو أفضل من أعمال الإعلامية السابقة.

وفي ذات السياق، بين ض. ش أحد الأيتام في جمعية تراؤف أنه كان شغوفًا في التصوير وحبه للكاميرا وبرزت هذه الموهبة خلال تواجده في الجمعية ليتم إلحاقه في المركز الإعلامي كمتدرب وبعد تطوير مهارته وتمكينه تم توظيفه في المركز الإعلامي.

من جانبه، أوضح الأستاذ عبدالرحمن الظفيري، المساعد لشؤون المستفيدين بجمعية تراؤف، أن العمل التنموي والبنائي المقدم للأيتام يمتد حتى يشمل المرحلة الجامعية لضمان أن تكون العملية التنموية مكتملة ومحققة للأثر المنشود، بتوظيف الأيتام وتأهيلهم من مهارات سوق العمل وتهيئتهم لحياةٍ زوجيةٍ مستقرة. مضيفًا أن تلك الخدمات تأتي في إطار تحقيق التكامل ليكون اليتيم أو اليتيمة لبناتِ عطاء في بناء الوطن، يمتلكون شخصياتٍ قيادية ومهاراتٍ متمكنة ومعارف غزيرة، تسهم في أن يكون لهم دورٌ فاعل في تحقيق رؤية المملكة 2030.