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لتدعيم دفاع الفريق بالميركاتو الصيفي

جمهور الاتحاد ينتظر الإعلان عن ضم راموس

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤١ مساءً
جمهور الاتحاد ينتظر الإعلان عن ضم راموس
المواطن - فريق التحرير

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تأمل الجماهير الاتحادية في حسم صفقة النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، لتدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد يُنهي الصفقة

وتُشير التقارير إلى أن الاتحاد حصل بالفعل على توقيع راموس، على أن يتم الإعلان الرسمي عن ضمه؛ وتقديمه للإعلام والجماهير اليوم أو غدًا، حيث إن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

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راموس
المدافع الإسباني

كما أكد رئيس تحرير صحيفة “ماركا”، خوسيه فيليكس دياز، أن راموس يُفضل الانتقال إلى دوري روشن عن اللعب في تركيا، مشددًا في الوقت ذاته، أنه تحدث مع وكيل أعماله؛ وأكد له عدم وجود مفاوضات مع غلطة سراي.

وتعمل إدارة نادي الاتحاد، على تدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف، نظرًا لغياب المدافع المصري الدولي أحمد حجازي، لخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي، بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي.

راموس - سيرجيو راموس
المدافع الإسباني – المصدر diariogol

الجمهور يترقب ضم راموس

وتفاعلت الجماهير مع أنباء اقتراب المدافع الإسباني من الانتقال للاتحاد، ليصبح اسم راموس ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، اليوم الجمعة، وتمنوا أن تُنهي الإدارة الصفقة ويتم الإعلان رسميًا عنها، نظرًا لمعاناة الفريق دفاعيًا.

وأشادت الجماهير بالإمكانيات الفنية والبدنية للمدافع الإسباني، وأكدوا أنه سيُفيد الفريق الأول لكرة القدم سواء داخل الملعب أو خارجه، نظرًا لصفاته القيادية التي يحتاجها الاتحاد، كما تمنوا التعاقد مع مدافع آخر سواء محلي أو أجنبي.

راموس
المدافع الإسباني – المصدر diariogol

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