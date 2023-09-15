جندي روسي يلبي رغبة الأطفال ويفجر قنبلة بالشارع

وثق مقطع فيديو متداول لقطات غريبة لجندي روسي عائد من الحرب طلب منه أطفال مشاهدة كيف تنفجر القنبلة اليدوية.

تسبب بذهول الناس وبكاء الصغار

وبحسب الفيديو المتداول، أخرج الجندي قنبلة حقيقية وسحب مفتاح الأمان وألقاها ثم انفجرت ودمر بعض السيارات؛ ما تسبب بذهول الناس وبكاء الصغار.

وبحسب الفيديو الذي تم تصويره من كاميرا مراقبة على باب منزل في مدينة قازان الروسية، لم يصب أحد بأذى.