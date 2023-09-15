Icon

لقطات لشخص يصب زيتًا على سلالم صالة رياضية انتقامًا من صاحبها Icon بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام ليفركوزن Icon اتحاد العاصمة الجزائري بطلًا لـ كأس السوبر الإفريقي Icon جندي روسي يلبي رغبة الأطفال ويفجر قنبلة بالشارع Icon نيمار يصنع هدفين في مشاركته الأولى مع الهلال Icon توقعات بأمطار غزيرة على الطائف غدًا Icon سن بايدن يثير قلق الأمريكيين والبيت الأبيض يعلق Icon الفتح يصعد للمركز الخامس بثلاثية في الخليج Icon الهلال يستعيد صدارة دوري روشن بخماسية في الرياض Icon زلزال يضرب تشيلي بقوة 5.6 درجات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب
تسبب بذهول الناس وبكاء الصغار

جندي روسي يلبي رغبة الأطفال ويفجر قنبلة بالشارع

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
جندي روسي يلبي رغبة الأطفال ويفجر قنبلة بالشارع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات غريبة لجندي روسي عائد من الحرب طلب منه أطفال مشاهدة كيف تنفجر القنبلة اليدوية.

تسبب بذهول الناس وبكاء الصغار

وبحسب الفيديو المتداول، أخرج الجندي قنبلة حقيقية وسحب مفتاح الأمان وألقاها ثم انفجرت ودمر بعض السيارات؛ ما تسبب بذهول الناس وبكاء الصغار.

قد يهمّك أيضاً
4 جهات تستعرض الفرص الاستثمارية بمكة في معرض سيتي سكيب

4 جهات تستعرض الفرص الاستثمارية بمكة في معرض سيتي سكيب

ظاهرة غريبة لمناديب توصيل الطلبات!

ظاهرة غريبة لمناديب توصيل الطلبات!

وبحسب الفيديو الذي تم تصويره من كاميرا مراقبة على باب منزل في مدينة قازان الروسية، لم يصب أحد بأذى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب حرائق الغابات باليونان
العالم

احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب...

العالم
ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان
أخبار أمنية

ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان

أخبار أمنية
فهد بن نافل يجتمع مع ياسين بونو
آخر الاخبار

فهد بن نافل يجتمع مع ياسين بونو

آخر الاخبار
تحذير من موجة غبار على منطقة مكة حتى الـ 9 مساء
السعودية اليوم

تحذير من موجة غبار على منطقة مكة...

السعودية اليوم
أوقات طربية استثنائية مع العسيلي في جدة
الترفيه

أوقات طربية استثنائية مع العسيلي في جدة

الترفيه
انتحال صفة الشركات الاستثمارية أحدث طريقة للاحتيال
تكنولوجيا

انتحال صفة الشركات الاستثمارية أحدث طريقة للاحتيال

تكنولوجيا
لويس فيليبي يستعد لبدء مشواره مع الاتحاد
الرياضة

لويس فيليبي يستعد لبدء مشواره مع الاتحاد

الرياضة
في غياب رونالدو .. البرتغال تقسو على لوكسمبورج بتسعة أهداف نظيفة
الرياضة

في غياب رونالدو .. البرتغال تقسو على...

الرياضة