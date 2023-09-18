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حافلة اصطدمت بشاحنة

حادث مروع بجنوب إفريقيا يخلف 20 قتيلًا

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ مساءً
حادث مروع بجنوب إفريقيا يخلف 20 قتيلًا
المواطن - فريق التحرير

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قالت وسائل إعلام في جنوب إفريقيا: إن 20 شخصًا على الأقل من عمال شركة التعدين العملاقة دي بيرز لقوا مصرعهم عندما تعرضت الحافلة التي كانت تقلهم لحادث سير في جنوب إفريقيا، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد.

حافلة تقل عمالًا

وذكرت إدارة النقل في مقاطعة ليمبوبو الشمالية أن حافلة تقل عمالًا من منجم فينيشيا تعرضت لحادث سير بعد ظهر الأحد، مضيفة أن الحادث أودى بحياة ما لا يقل عن 20 عاملًا.

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ولم يتم تحديد سبب الحادث حتى الآن.

وأفاد فونغاني تشوك، المتحدث باسم الإدارة، بأن الحادث وقع قرابة الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت جرينتش، على بعد نحو 25 كيلومترًا من المنجم قرب الحدود مع زيمبابوي في أقصى شمال البلاد، وفقًا لوكالة فرانس برس.

حافلة اصطدمت بشاحنة

وقال تشوك: إن الحافلة اصطدمت بشاحنة.

ورغم امتلاك جنوب إفريقيا إحدى أهم شبكات الطرق حداثة في القارة السمراء، إلا أن سجلها من حيث السلامة هو الأسوأ.

وتدير دي بيرز منذ أكثر من ثلاثين عامًا منجم فينيشيا الذي يقع بالقرب من الحدود مع بوتسوانا وزيمبابوي.

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