حادث مروع بجنوب إفريقيا يخلف 20 قتيلًا الاتحاد يقص شريط مبارياته في دوري أبطال آسيا بثلاثية ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء لاتفيا تيك توك يطمئن المستخدمين الأوروبيين على بياناتهم إطلاق اسم نحلم ونحقق على الجولة السابعة بـ دوري روشن احتفالًا بـ اليوم الوطني حقيقة الفساد المالي لجو بايدن ونجله هانتر وظائف شاغرة في مركز إدارة النفايات لبنانية تقتل زوجها بالسم وتحرق الجثة بالأسيد وظائف شاغرة لدى فروع قطار سار لقطات لأمطار الباحة اليوم
قالت وسائل إعلام في جنوب إفريقيا: إن 20 شخصًا على الأقل من عمال شركة التعدين العملاقة دي بيرز لقوا مصرعهم عندما تعرضت الحافلة التي كانت تقلهم لحادث سير في جنوب إفريقيا، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد.
وذكرت إدارة النقل في مقاطعة ليمبوبو الشمالية أن حافلة تقل عمالًا من منجم فينيشيا تعرضت لحادث سير بعد ظهر الأحد، مضيفة أن الحادث أودى بحياة ما لا يقل عن 20 عاملًا.
ولم يتم تحديد سبب الحادث حتى الآن.
وأفاد فونغاني تشوك، المتحدث باسم الإدارة، بأن الحادث وقع قرابة الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت جرينتش، على بعد نحو 25 كيلومترًا من المنجم قرب الحدود مع زيمبابوي في أقصى شمال البلاد، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وقال تشوك: إن الحافلة اصطدمت بشاحنة.
ورغم امتلاك جنوب إفريقيا إحدى أهم شبكات الطرق حداثة في القارة السمراء، إلا أن سجلها من حيث السلامة هو الأسوأ.
وتدير دي بيرز منذ أكثر من ثلاثين عامًا منجم فينيشيا الذي يقع بالقرب من الحدود مع بوتسوانا وزيمبابوي.