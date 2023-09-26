حريق يلتهم محال تجارية بحي السليمانية بجدة ولا إصابات

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة جدة، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق في محال تجارية بحي السليمانية.

حريق بالسليمانية ولا إصابات

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أن الدفاع المدني بجدة أخمد حريقًا في محال تجارية بحي السليمانية، ولا إصابات.

جهود مضنية

وتبذل فرق الدفاع جهودًا مضنية لمكافحة الحرائق والسيطرة عليها لإنقاذ الأرواح حرصًا على سلامة الأفراد، كما تعمل على حماية الرقعة الخضراء وحمايتها من الحرائق مع وضع ضوابط ومخالفات على من يتعمد إشعال النار في الغطاء النباتي.

إرشادات السلامة

وتؤكد مديرية الدفاع المدني باستمرار على التأكد من تطبيق إرشادات السلامة وتوفير المعدات الخاصة بمقاومة الحرائق داخل المحلات التجارية والمؤسسات ووضع كاشف الدخان مما يسهم في تقليل مخاطر الحرائق وتفادي أسوأ الأوضاع.