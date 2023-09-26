حريق يلتهم محال تجارية بحي السليمانية بجدة ولا إصابات أبل تطرح نظام التشغيل macOS Sonoma 255 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني في عسير تخفيضات أوبك+ ترفع أسعار خامات النفط الثقيلة عالميًّا موعد نشاط بحر العرب وتكون الأعاصير مروجو مخدرات ومخالفون للذوق العام بقبضة رجال الأمن سكني: لا يزال العمل قائمًا لإيداع مبالغ الدعم فراس البريكان: جئت لإثبات ذاتي في الأهلي ظهور نادر لأيقونة هوليوود بروس ويليس بعد إصابته بالخرف 8 إنجازات لـ ريف بهدف تحقيق مستهدفات رؤية 2030
باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة جدة، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق في محال تجارية بحي السليمانية.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أن الدفاع المدني بجدة أخمد حريقًا في محال تجارية بحي السليمانية، ولا إصابات.
وتبذل فرق الدفاع جهودًا مضنية لمكافحة الحرائق والسيطرة عليها لإنقاذ الأرواح حرصًا على سلامة الأفراد، كما تعمل على حماية الرقعة الخضراء وحمايتها من الحرائق مع وضع ضوابط ومخالفات على من يتعمد إشعال النار في الغطاء النباتي.
وتؤكد مديرية الدفاع المدني باستمرار على التأكد من تطبيق إرشادات السلامة وتوفير المعدات الخاصة بمقاومة الحرائق داخل المحلات التجارية والمؤسسات ووضع كاشف الدخان مما يسهم في تقليل مخاطر الحرائق وتفادي أسوأ الأوضاع.