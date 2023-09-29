حساب المواطن يذّكر: أفصحوا عن مكافأة الطلاب

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أعاد برنامج حساب المواطن التذكير بأن مكافأة الطلاب تعتبر من الدخل الذي يجب الإفصاح عنه.
جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن عبر حسابها بمنصة “إكس” على سؤال يقول: “أحد أبنائي التابعين استلم هذا الشهر مكافأة من الجامعة لأول مره فهل يلزم إضافة المكافأة كدعم أو دخل للتابع؟”.
وقالت خدمة المستفيدين: إن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها، وذلك باختيار الحالة الوظيفية “طالب”، فيما يكون نوع الدخل “غير ذلك، ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”، وسيتم احتسابها من ضمن الدخل.
وحول إضافة الدخل من حساب المستفيد أو التابع، أوضحت أنه يتم الإفصاح عن دخل التابع في حساب رب الأسرة.
ولفتت إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر (هنا).
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع 3.7 مليارات ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالًا.