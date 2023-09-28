حضور جماهيري كبير لأول عروض عالم مارڤل ضمن تقويم فعاليات جدة

انطلق أمس الأربعاء، أول عروض “عالم مارڤل للعروض الحية” ضمن تقويم فعاليات جدة 2023، على مسرح صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك لأول مرة في السعودية خلال جولتها حول العالم.

حضور كبير وسط أجواء حماسية

وحظي أول عروض عالم مارڤل، التي تتواصل حتى 20 أكتوبر المقبل، بحضور كبير من الجمهور وسط أجواء من الحماس والإثارة والتشويق والمغامرة والمتعة، من خلال العديد من الفعاليات الترفيهية والعروض الفريدة، فيما يمكن حجز التذاكر عبر الرابط التالي: (هنا).

تجربة فريدة

وقدم هذا العرض العالمي للزوار من أهالي جدة والسياح تجربة جديدة وفريدة من نوعها، يسودها الحركة والأكشن على غرار أعمال مارڤل، وأتاح لهم الاستمتاع بمشاهدة أشهر الأبطال الخارقين مثل؛ سبايدرمان، والرجل الحديدي، والرجل العنكبوت، وكابتن أمريكا، وأكثر من 20 شخصية أخرى، إلى جانب عروض الفيديو والتأثيرات الصوتية والبصرية المتطورة.

ويحاكي “عالم مارڤل للعروض الحية” المتعة والإثارة في أفلام ومسلسلات مارڤل، من خلال عروض ترفيهية تتم بشكل مباشر أمام الجمهور، والعديد من الفقرات المذهلة، والألعاب البهلوانية الجديدة، وكذلك المناورات الهوائية، والفنون القتالية، إضافة إلى ألعاب الدراجات النارية المثيرة، باستخدام أحدث الروبوتات والتقنيات، والمناظر الطبيعية المتنوعة لعدد من المدن حول العالم على خشبة المسرح.