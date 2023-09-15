حلم الأهلي المصري باللقب التاسع يصطدم بطموح اتحاد العاصمة

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لمواصلة تألقه في بطولة كأس السوبر الإفريقي، وتجاوز عقبة اتحاد العاصمة الجزائري.

الأهلي المصري ضد اتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي المصري ضد اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي 2023، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف.

ويخوض الأهلي المصري مباراة اليوم بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربي، فيما يُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة بعد فوزه بكأس الكونفدرالية بعد تغلبه على يانج أفريكانز.

الفريقان يحلمان بحصد اللقب

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لحصد لقب قاري جديد، وتعزيز تواجده في صدارة أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الإفريقي، حيث فاز بالبطولة 8 مرات.

ويُعد الأهلي أكثر الفرق تتويجًا بلقب كأس السوبر الإفريقي، حيث سبق وتأهل إلى المباراة النهائية 10 مرات، وخسر عامي 1994 و2015، وفاز بالبطولة في نسخ 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2020 و2021.

وتصطدم رغبة الأهلي في تعزيز سجله التاريخي في البطولة، بحلم اتحاد العاصمة بحصد اللقب، حيث يُشارك في كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بكأس الكونفدرالية، ما يُحفز لاعبيه للتألق اليوم.