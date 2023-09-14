حمد المنصور: ما حدث يظل سرًّا بيني وبين رونالدو وهو إنسان مثقف

اتهام نجل بايدن بحيازة سلاح غير قانوني مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المروجين حمد المنصور: ما حدث يظل سرًّا بيني وبين رونالدو وهو إنسان مثقف ماركو فيراتي يخوض أول تجربة عربية بعد 15 عامًا بالملاعب الأوروبية 200 ألف حيوان قتلوا في اليونان بسبب العاصفة دانيال حفل ليلة أغاني المسلسلات على مسرح أبو بكر سالم بالرياض النظر في الشاشات يؤثر على نمو الأطفال روسي يخسر 100 مليون روبل في ثوانٍ معدودة مشادة بين اللاعبين في مباراة الأخدود ضد الاتحاد أوامر ملكية مغربية لمساعدة متضرري الزلزال
رفض اللاعب حمد المنصور، لاعب نادي الأخدود، الحديث عن تفاصيل ما دار بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للمنصور وهو يُعلم رونالدو إحدى الفنون الفلكلورية الشعبية السعودية.
وقال المنصور في تصريحات لـ قناة SSC: “ما حدث بيني وبين النجم البرتغالي فقط، هو لاعب مثقف ويتطلع لمعرفة الكثير من الثقافات في السعودية، ولاعب عظيم ما يحتاج أني أتحدث عنه”.
وأضاف لاعب الأخدود: “الاتحاد نجح في استغلال إحدى الثغرات للتسجيل ونجح في الأمر مبروك لهم الفوز ونعوض في المباريات المقبلة”.
" رقصة رونالدو خلها بيني وبين كريستيانو 🤣 "
🎤 حمد المنصور – لاعب #الأخدود#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/a8Q3CA4AXP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 14, 2023