حمد المنصور: ما حدث يظل سرًّا بيني وبين رونالدو وهو إنسان مثقف

رفض اللاعب حمد المنصور، لاعب نادي الأخدود، الحديث عن تفاصيل ما دار بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للمنصور وهو يُعلم رونالدو إحدى الفنون الفلكلورية الشعبية السعودية.

وقال المنصور في تصريحات لـ قناة SSC: “ما حدث بيني وبين النجم البرتغالي فقط، هو لاعب مثقف ويتطلع لمعرفة الكثير من الثقافات في السعودية، ولاعب عظيم ما يحتاج أني أتحدث عنه”.

وأضاف لاعب الأخدود: “الاتحاد نجح في استغلال إحدى الثغرات للتسجيل ونجح في الأمر مبروك لهم الفوز ونعوض في المباريات المقبلة”.