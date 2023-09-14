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بعد تداول مقطع بينه وبين النجم البرتغالي أثناء تعلم أحد الفنون الشعبية

حمد المنصور: ما حدث يظل سرًّا بيني وبين رونالدو وهو إنسان مثقف

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
حمد المنصور: ما حدث يظل سرًّا بيني وبين رونالدو وهو إنسان مثقف
المواطن - فريق التحرير

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رفض اللاعب حمد المنصور، لاعب نادي الأخدود، الحديث عن تفاصيل ما دار بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للمنصور وهو يُعلم رونالدو إحدى الفنون الفلكلورية الشعبية السعودية.

وقال المنصور في تصريحات لـ قناة SSC: “ما حدث بيني وبين النجم البرتغالي فقط، هو لاعب مثقف ويتطلع لمعرفة الكثير من الثقافات في السعودية، ولاعب عظيم ما يحتاج أني أتحدث عنه”.

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وأضاف لاعب الأخدود: “الاتحاد نجح في استغلال إحدى الثغرات للتسجيل ونجح في الأمر مبروك لهم الفوز ونعوض في المباريات المقبلة”.

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