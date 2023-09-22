خالد عبدالرحمن يطل على أهالي الجوف بأوبريت وطني

يطل الفنان خالد عبدالرحمن على جمهوره في منطقة الجوف، وتحديدًا مدينة سكاكًا، بأوبريت وطني في حفل أهالي منطقة الجوف غدًا السبت؛ احتفالًا باليوم الوطني الثالث والتسعين.

وأعلن خالد عبدالرحمن عن لقائه بجمهوره غدًا عبر حسابه بمنصة إكس حيث قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهوري الكريم بإذن الله ألتقيكم في أوبريت وطني في منطقة الجوف تقبلوا تحياتي.

وتحتفل المملكة، غدًا السبت، 23 سبتمبر، باليوم الوطني السعودي 93، والذي يمثل مرور 93 عامًا على تأسيسها على يد الملك المؤسس الأول عبدالعزيز آل سعود عام 1932.