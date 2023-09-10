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رغم تقدم اللاعب باعتذاره

خطة نونو سانتو المستقبلية تهدد مسيرة عبدالرحمن العبود

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
خطة نونو سانتو المستقبلية تهدد مسيرة عبدالرحمن العبود
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن اللاعب عبدالرحمن العبود قد يُعاني ولا يشارك بصورة أساسية مع نادي الاتحاد رغم تقديمه اعتذارًا رسميًا لإدارة النادي وللمدرب البرتغالي نونو سانتو.

وقد يتجه نونو سانتو لعدم الاعتماد على العبود وتجميده رغم تمسك إدارة الاتحاد بوجوده.

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وكان العبود، ضمن قائمة الراحلين عن الاتحاد في الميركاتو الصيفي، بعدما استبعده نونو سانتو منذ أواخر الموسم الماضي، بسبب اختلاف في وجهات النظر، وتعمل الإدارة على حل الأزمة.

سبب عدم موافقة الاتحاد على رحيل عبدالرحمن العبود

ورغم رفض سانتو لاستمرار العبود، إل أن نادي الاتحاد رفض عروضاً عديدة لرحيله بنظام الإعارة لموسم واحد هذا الصيف؛ مع تحمل جزئي من قبل العميد لرواتب اللاعب، وأن تكون الإعارة دون أي مبلغ للنادي.

وسعى عبدالرحمن العبود للرحيل عن الاتحاد، ومنح موافقته الشفهية لأكثر من ناد، وتحديدًا الشباب والاتفاق، إلا أن إدارة العميد اشترطت تحمل جميع رواتبه، والحصول على مبلغ للموافقة على إعارته، وذلك بحسب ” الشرق الأوسط”.

عبدالرحمن العبود لاعب الاتحاد
العبود

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز، حيث حقق 4 انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي، قبل أن يخسر الكلاسيكو ضد الهلال بنتيجة 4\3، ليتراجع إلى المركز الثاني.

عبدالرحمن العبود والشمراني

وفي أول أمس، دشنت الجماهير وسمًا في منصة ” إكس” بعنوان: ” مطلب الاتحاديين عودة العبود”، وذلك بعد عدم تمكن نادي الاتحاد من بيع أو إعارة العبود خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عبدالرحمن العبود لاعب الاتحاد
العبود

 

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