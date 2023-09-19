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تطور فمًا عملاقًا لالتهامهم

دودة صغيرة تلتهم عائلتها بسبب التوتر

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ صباحاً
دودة صغيرة تلتهم عائلتها بسبب التوتر
المواطن - فريق التحرير

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استنتج علماء أن الديدان الخيطية، تطور فمًا عملاقًا، وتتغذى على ديدان أخرى تنتمي إلى عائلتها، حين توترها.

وقد أجرى الدراسة فريق البحث من معهد ماكس بلانك لعلم الأحياء التنموي بألمانيا، وجامعة إنديانا بالولايات المتحدة، ومعهد أبحاث الغابات باليابان، وذلك وفقًا لما بينه تقرير منشور في روسيا اليوم.

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