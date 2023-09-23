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بعد تواجد أبرز نجوم الكرة

دوري روشن السعودي حديث العالم في اليوم الوطني الـ93

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١١ مساءً
دوري روشن السعودي حديث العالم في اليوم الوطني الـ93
المواطن - فريق التحرير

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بات دوري روشن السعودي حديث العالم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، مع الاحتفال باليوم الوطني الـ93، نظرًا لانضمام أبرز نجوم كرة القدم إليه في الميركاتو الصيفي.

الدوري يجذب الأنظار في اليوم الوطني الـ93

وشهدت جولة نحقق ونحلم “السابعة” من دوري روشن السعودي، الاحتفال باليوم الوطني الـ93، وسط اهتمام ومتابعة كبيرة من وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، خاصة لمشاركة النجوم في الاحتفالات والظهور بالزي السعودي.

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فعاليات اليوم الوطني ٩٣ - رونالدو - اليوم الوطني 93

ونال ظهور كريستيانو رونالدو بالزي السعودي احتفالًا باليوم الوطني الـ93 تفاعلًا كبيرًا، كما أبدت الجماهير عن سعادتها بتفاعل النجم البرتغالي مع الأحداث السعودية سريعًا.

كما يتم نقل عدد كبير من مباريات دوري روشن السعودي عبر العديد من القنوات والمنصات العالمية، وفي مقدمتها “ماركا” الإسبانية، وذلك بعدما أصبحت المسابقة وجهة مميزة لنجوم العالم.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

صفقات عالمية دوري روشن السعودي

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالمين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي.

وانضم عدد من النجوم لدوري روشن في الصيف، وفي مقدمتهم؛ البرازيلي نيمار وألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، أوتافيو وبروزوفيتش “النصر”، رياض محرز وروبرت فيرمينو “الأهلي”، كريم بنزيما ونغولو كانتي “الاتحاد”.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

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