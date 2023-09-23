دوري روشن السعودي حديث العالم في اليوم الوطني الـ93

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بات دوري روشن السعودي حديث العالم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، مع الاحتفال باليوم الوطني الـ93، نظرًا لانضمام أبرز نجوم كرة القدم إليه في الميركاتو الصيفي.
وشهدت جولة نحقق ونحلم “السابعة” من دوري روشن السعودي، الاحتفال باليوم الوطني الـ93، وسط اهتمام ومتابعة كبيرة من وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، خاصة لمشاركة النجوم في الاحتفالات والظهور بالزي السعودي.
ونال ظهور كريستيانو رونالدو بالزي السعودي احتفالًا باليوم الوطني الـ93 تفاعلًا كبيرًا، كما أبدت الجماهير عن سعادتها بتفاعل النجم البرتغالي مع الأحداث السعودية سريعًا.
كما يتم نقل عدد كبير من مباريات دوري روشن السعودي عبر العديد من القنوات والمنصات العالمية، وفي مقدمتها “ماركا” الإسبانية، وذلك بعدما أصبحت المسابقة وجهة مميزة لنجوم العالم.
وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالمين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي.
وانضم عدد من النجوم لدوري روشن في الصيف، وفي مقدمتهم؛ البرازيلي نيمار وألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، أوتافيو وبروزوفيتش “النصر”، رياض محرز وروبرت فيرمينو “الأهلي”، كريم بنزيما ونغولو كانتي “الاتحاد”.