رأي طبي يوضح تفاصيل إصابة حمدالله بعد سقوطه على الكتف

كشف الطبيب ثامر الشهراني أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل، تفاصيل إصابة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في مباراة الاتحاد وأجمك الأوزبكي أمس في دوري أبطال آسيا.

وكان النجم المغربي غادر المباراة في الدقيقة الـ 42، متأثرًا بسبب الإصابة بعد سقوطه على الكتف، حيث ذهب بعدها لأحد مستشفيات جدة لعمل أشعة على موضع الإصابة.

إصابة حمدالله

وقال الشهراني عبر حسابه في منصة “إكس”: “إصابة النجم المغربي، بعد سقوطه على الأرض وسقوط الكوع بطريقة عمودية ونزول مباشر هالشيء يضغط على مفصل الكتف، ومن الممكن أن يسبب خلع جزئي مثل ضرر بسيط في أوتار الكتف أو كدمة نتيجة الضغط القوي على الكتف”.

وأضاف الطبيب: “بإذن الله بسيطة ولا تأثر على النجم المغربي”.

وكان الإعلامي وليد الفراج قال: إن حمدالله ذهب لأحد المستشفيات في مدينة جدة للكشف على موضع إصابته بالخضوع لـ أشعة، حيث سقط على مفصل كتفه الأيسر.