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رأي مثير للجدل عن راغد النجار قبل 24 ساعة من انتقاله للنصر

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ مساءً
رأي مثير للجدل عن راغد النجار قبل 24 ساعة من انتقاله للنصر
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا للناقد الرياضي عادل الملحم المعروف بانتمائه لنادي النصر، عن رأيه في صفقة انضمام الحارس راغد النجار قبل إعلان النصر عن ضمه بـ 24 ساعة.

رأي الملحم

وقال الملحم عبر حسابه في منصة “إكس”: “هناك من يسأل عن إمكانيات الحارس راغد؟، إذا كان أصلًا لا يشارك مع فريقه، فمن الطبيعي أن لا أحد يعرف إمكانياته”.

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سبب اعتذار راغد النجار لجماهير الاتحاد

وفي وقت سابق كان الحارس راغد دخل في نوبة بكاء، بعدما قاد فريقه السابق التعاون للفوز على نادي الاتحاد في الجولة الـ 25 من دوري روشن موسم 2022/ 2023.

راغد النجار

وتحدث وقتها راغد النجار قائلًا: “هذه دموع الفرح بأن الله أعطاني الفرصة لتقديم نفسي، ودعيت ربي من كل قلبي والله أعطاني إياها، وأعتذر لجماهير الاتحاد”.

وتابع: “أحمد الله على هذه الفرصة التي منحت لي، فمن عمر 8 سنوات أتمنى هذه الفرصة، وفي ظل وجود 8 أجانب كان من الصعب أن آخذها”.

وواصل: “هذه أول مباراة لي منذ سنتين أو 3 سنوات، وكانت في ظروف صعبة وأمام المتصدر للدوري، سامحوني يا جمهور الاتحاد وهو جمهور كبير”.

وأعلن نادي النصر بالأمس عن تعاقده رسميًّا مع راغد النجار صاحب الـ26 عامًا، بعقد ممتد لـ3 مواسم حتى عام 2026، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

ويُعد النصر المحطة السادسة في مشوار النجار، حيث بدأ مسيرته في الفئات السنية بالنادي الأهلي، وصولًا إلى الفريق الأول لكرة القدم في عام 2017، وانتقل بعد ذلك بين أندية، الشباب، الفيصلي والوحدة.

وانضم النجار إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في أغسطس عام 2022، وخاض معه 3 مباريات في دوري روشن السعودي بالموسم الماضي، واستقبل هدفين في مباراتين، وحافظ على نظافة شباكه مرة.

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