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أكدت ضرورة تعظيم روحية المكان

رئاسة الشؤون الدينية للمعتمرين: لا تنشغلوا بالتصوير وتفرغوا للعبادة

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
رئاسة الشؤون الدينية للمعتمرين: لا تنشغلوا بالتصوير وتفرغوا للعبادة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت رئاسة الشؤون الدينية على المعتمرين والزائرين والمصلين، ضرورة الالتزام بآداب الحرمين وتعظيم روحية المكان، وعدم الانشغال بالتصوير والهواتف المحمولة، والتفرغ للعبادة والصلوات، وأداء الشعائر الدينية إلى جانب التعاون مع رئاسة الشؤون الدينية، في إيجاد بيئة تعبدية خاشعة وأجواء روحية وإيمانية.

وحثت رئاسة الشؤون الدينية على ضرورة البعد عن التزاحم والتدافع، وتحقيق التآلف والتراحم والالتزام بالأنظمة والتعليمات الدينيةـ وعدم الصلاة أمام الإمام وفي الممرات، داعية للمعتمرين والمصلين بالقبول والتوفيق.

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