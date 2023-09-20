الهلال يسعى لاستعادة توازنه أمام ضمك بيلينجهام يقود ريال مدريد ضد يونيون برلين رئاسة الشؤون الدينية للمعتمرين: لا تنشغلوا بالتصوير وتفرغوا للعبادة فوزي الشهري يُثير حيرة الجماهير جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد اختبار المتقدمين على الوظائف الهندسية وظائف شاغرة في مطارات جدة وظائف شاغرة بفروع الطيران العماني وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 3 مدن وظائف إدارية شاغرة في الإلكترونيات المتقدمة رونالدو قد يظهر مع جون سينا في Crown Jewel بالسعودية
أكدت رئاسة الشؤون الدينية على المعتمرين والزائرين والمصلين، ضرورة الالتزام بآداب الحرمين وتعظيم روحية المكان، وعدم الانشغال بالتصوير والهواتف المحمولة، والتفرغ للعبادة والصلوات، وأداء الشعائر الدينية إلى جانب التعاون مع رئاسة الشؤون الدينية، في إيجاد بيئة تعبدية خاشعة وأجواء روحية وإيمانية.
وحثت رئاسة الشؤون الدينية على ضرورة البعد عن التزاحم والتدافع، وتحقيق التآلف والتراحم والالتزام بالأنظمة والتعليمات الدينيةـ وعدم الصلاة أمام الإمام وفي الممرات، داعية للمعتمرين والمصلين بالقبول والتوفيق.