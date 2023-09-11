Icon

يورجن كلوب مرشح لتدريب منتخب ألمانيا Icon ماكرون يرفض سحب القوات الفرنسية من النيجر Icon هزة أرضية تضرب العراق Icon ترتيب مجموعة صربيا بعد هاتريك ميتروفيتش ضد ليتوانيا Icon إنذار أحمر: أمطار غزيرة وبرد على عسير اليوم Icon زلزال المغرب تعادل قوته نحو 30 قنبلة ذرية Icon سلمان المؤشر يحدد وجهته الجديدة بعد مغادرة الأهلي Icon عطل فني يؤخر إقلاع طائرة رئيس الوزراء الكندي من الهند Icon فرق إنقاذ سعودية وبريطانية للبحث عن ناجين وسط أنقاض زلزال المغرب Icon بدر بن فرحان يؤكد لمديرة اليونسكو اهتمام السعودية لاستضافة موندياكلت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد قدومه رئيسًا للنادي بالتزكية

رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون انضباط يؤدي لمشاكل

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون انضباط يؤدي لمشاكل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال توفيق المديهيم رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء: إن التغيير بدون انضباط وضوابط قد يؤدي لنتائج عكسية وغير مرجوة.

وتحدث المديهيم في برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية: “عندما تأتي إلى بيئة جديدة من الأفضل أن تترك الأشخاص يعملون ثم بعد ذلك تقيم عملهم، لكن لا تأتي وتغير فريق العمل بالكامل لأن التغيير بدون انضباط وضوابط قد يؤدي إلى نتائج عكسية غير مرجوة”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى فروع الهيئة الملكية

وظائف شاغرة لدى فروع الهيئة الملكية

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية للرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية للرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو

سبب ترك مدرب الفيحاء وعدم تغييره

وأضاف: “هذه فلسفتي الإدارية حيث تركت المدرب الصربي فوك رازوفيتش يعمل كما هو حرصًا على الاستقرار، وعانيت آخر شهرين بسبب تغير الوضع وبيئة العمل”.

وتابع: “المجال الرياضي تغير تمامًا وتفاجأت بهذا التغيير بعد أن كنت عضوًا في مجلس إدارة النادي في 2006 و2009”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على شخص صدم مركبة أمنية وحاول الهرب في الجوف
أخبار أمنية

القبض على شخص صدم مركبة أمنية وحاول...

أخبار أمنية
قادة قمة العشرين: استخدام الأسلحة النووية بحرب أوكرانيا غير مقبول
العالم

قادة قمة العشرين: استخدام الأسلحة النووية بحرب...

العالم
رغم عرض المليار .. ليفربول يصدم الاتحاد ومحمد صلاح بـ فترة الانتقالات الصيفية
الرياضة

رغم عرض المليار .. ليفربول يصدم الاتحاد...

الرياضة
لغز منزل أحمر وحيد نجا من حرائق هاواي
العالم

لغز منزل أحمر وحيد نجا من حرائق...

العالم
إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين إلى الرياض
أخبار رئيسية

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي التنزاني...

أخبار رئيسية
تصريحات البابا فرانسيس عن قياصرة روسيا تغضب أوكرانيا
العالم

تصريحات البابا فرانسيس عن قياصرة روسيا تغضب...

العالم
ردة فعل سائح أجنبي بعد احتفاء مواطنين به في متنزه الحبلة
الرياضة

ردة فعل سائح أجنبي بعد احتفاء مواطنين...

الرياضة
ضبط مخالف بحوزته 33 طيرًا في محمية الملك سلمان
أخبار أمنية

ضبط مخالف بحوزته 33 طيرًا في محمية...

أخبار أمنية