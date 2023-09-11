رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون انضباط يؤدي لمشاكل

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قال توفيق المديهيم رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء: إن التغيير بدون انضباط وضوابط قد يؤدي لنتائج عكسية وغير مرجوة.
وتحدث المديهيم في برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية: “عندما تأتي إلى بيئة جديدة من الأفضل أن تترك الأشخاص يعملون ثم بعد ذلك تقيم عملهم، لكن لا تأتي وتغير فريق العمل بالكامل لأن التغيير بدون انضباط وضوابط قد يؤدي إلى نتائج عكسية غير مرجوة”.
وأضاف: “هذه فلسفتي الإدارية حيث تركت المدرب الصربي فوك رازوفيتش يعمل كما هو حرصًا على الاستقرار، وعانيت آخر شهرين بسبب تغير الوضع وبيئة العمل”.
وتابع: “المجال الرياضي تغير تمامًا وتفاجأت بهذا التغيير بعد أن كنت عضوًا في مجلس إدارة النادي في 2006 و2009”.
العجمة يسأل رئيس نادي الفيحاء (د.توفيق المديهيم) عن سبب إبقاءه على المدرب على عكس ما تقوم به معظم الإدارات الجديدة #كورة_روتانا pic.twitter.com/9L69Wych5V
— برنامج كورة (@korarotana) September 10, 2023