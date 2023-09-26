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خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ93

رئيس مجلس الأمة الكويتي: السعودية الدولة الوحيدة القادرة على قيادة العالم

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
رئيس مجلس الأمة الكويتي: السعودية الدولة الوحيدة القادرة على قيادة العالم
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، أن السعودية الدولة الوحيدة القادرة على قيادة العالم وليس فقط المنطقة.

جاء ذلك في تصريح له خلال مشاركته في احتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 في سفارة الرياض لدى الكويت.

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وقال السعدون خلال كلمته “احتفال يعيد لنا كلنا إلى أن نأمل بأن نرى الأمة العربية وقد أخذت مكانها الطبيعي الذي يجب أن تأخذه، بقيادة المملكة العربية السعودية”.

وأضاف “فالمملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة القادرة على أن تقود العالم وليس فقط المنطقة”.

 

 

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