Icon

سر غياب الرئيس الصيني عن قمة العشرين بعد خيبة أمل بايدن Icon ضمك يعلن رسميًا تعاقده مع طارق حامد Icon القبض على شخص أحرق موقعًا مخصصًا لانتظار الحافلات في الرياض Icon شحنات حبوب روسية مجّانية لـ 6 دول إفريقية Icon الحكم السابق حسن البحيري: تأنيب الضمير سبب اعتزالي التحكيم وأُغسل الأموات منذ 25 عامًا Icon صفقات مشبوهة وراء سجن رجل أعمال مشهور 10 سنوات بالجزائر Icon القبض على مروجين للمخدرات في حائل وتبوك Icon رئيس وزراء النيجر: على السفير الفرنسي مغادرة البلاد بأسرع وقت Icon لقطات جوية لكارثة احتجاز 70 ألف شخص بمهرجان الرجل المحترق Icon كتلة هوائية شديدة الحرارة تؤثر على الغربية ومكة المكرمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
فرنسا ترتكب تصرفات غير مقبولة

رئيس وزراء النيجر: على السفير الفرنسي مغادرة البلاد بأسرع وقت

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
رئيس وزراء النيجر: على السفير الفرنسي مغادرة البلاد بأسرع وقت
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن رئيس وزراء النيجر، علي محمد الأمين زين، شدد على ضرورة أن يغادر السفير الفرنسي في نيامي، البلاد بأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن هناك رغبة في الحفاظ على العلاقات مع باريس، ولكنها ترتكب تصرفات غير مقبولة.

ترتكب تصرفات غير مقبولة

وفي كلمة متلفزة، اليوم الإثنين قال: نرغب في الحفاظ على العلاقات مع فرنسا نظرًا للعلاقات الكبيرة معها، ولكن باريس ترتكب تصرفات غير مقبولة.. ونطالب بخروج السفير الفرنسي من بلادنا في أسرع وقت ممكن.

قد يهمّك أيضاً
سقوط صاروخين بحقل خور مور للغاز شمال العراق

سقوط صاروخين بحقل خور مور للغاز شمال العراق

ثنائي برشلونة مرشحان لتعويض محمد صلاح في ليفربول

ثنائي برشلونة مرشحان لتعويض محمد صلاح في ليفربول

وأردف أن الحكومة والمجلس العسكري يعملان سويًا على ضمان الأمن في النيجر.. وحققت القوات المسلحة انتصارات كبيرة على الإرهابيين منذ يوليو الماضي.

وأعرب الأمين زين عن أمله في لقاء الرئيس السابق محمد بازوم.

واتهم القضاء في النيجر، في 2 سبتمبر السفير الفرنسي بانتهاك الأعراف الدبلوماسية بعد رفضه استدعائه إلى وزارة الخارجية.

وطالب الادعاء العام في النيجر، في بيان له، السلطات المعنية باتخاذ كل الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته، مؤكدًا أن السفير الفرنسي لم يعد دبلوماسيًا وليس لديه تصريح إقامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة
العالم

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة

العالم
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق

السعودية اليوم
ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة بالطائف
السعودية اليوم

ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة...

السعودية اليوم
الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال مخبأة بطريقة سرية داخل حقيبة
أخبار رئيسية

إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال...

أخبار رئيسية
ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة القدرات العملياتية الأولية
السعودية اليوم

ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة...

السعودية اليوم
غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل مطعم بتركيا
العالم

غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل...

العالم