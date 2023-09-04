رئيس وزراء النيجر: على السفير الفرنسي مغادرة البلاد بأسرع وقت

كشفت تقارير إعلامية أن رئيس وزراء النيجر، علي محمد الأمين زين، شدد على ضرورة أن يغادر السفير الفرنسي في نيامي، البلاد بأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن هناك رغبة في الحفاظ على العلاقات مع باريس، ولكنها ترتكب تصرفات غير مقبولة.

ترتكب تصرفات غير مقبولة

وفي كلمة متلفزة، اليوم الإثنين قال: نرغب في الحفاظ على العلاقات مع فرنسا نظرًا للعلاقات الكبيرة معها، ولكن باريس ترتكب تصرفات غير مقبولة.. ونطالب بخروج السفير الفرنسي من بلادنا في أسرع وقت ممكن.

وأردف أن الحكومة والمجلس العسكري يعملان سويًا على ضمان الأمن في النيجر.. وحققت القوات المسلحة انتصارات كبيرة على الإرهابيين منذ يوليو الماضي.

وأعرب الأمين زين عن أمله في لقاء الرئيس السابق محمد بازوم.

واتهم القضاء في النيجر، في 2 سبتمبر السفير الفرنسي بانتهاك الأعراف الدبلوماسية بعد رفضه استدعائه إلى وزارة الخارجية.

وطالب الادعاء العام في النيجر، في بيان له، السلطات المعنية باتخاذ كل الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته، مؤكدًا أن السفير الفرنسي لم يعد دبلوماسيًا وليس لديه تصريح إقامة.