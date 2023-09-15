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المعهد القومي للبحوث الفلكية يعلق

رائحة غريبة في أجواء مصر تثير القلق

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ صباحاً
رائحة غريبة في أجواء مصر تثير القلق
المواطن - فريق التحرير

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تسببت رائحة غريبة منتشرة في أجواء مصر في قلق بالغ لدى المصريين، الأمر الذي فسَّره كثيرون بأنه نذير بتغيرات كارثية.

رائحة منتشرة في القاهرة

وتسبب أحد الحسابات على منصة إكس في تكثيف حالة الجدل حول تلك القضية، مدعيًا أن الرائحة المنتشرة في القاهرة، على وجه الخصوص، ليست علامة جيدة، واصفًا تلك الظاهرة بأنها ناتجة عن تغيرات تحدث الآن في الطبقات المحيطة.

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وتحدث المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن حقيقة ما تم ترويجه بشأن تلك الرائحة، مطمئنًا المجتمع المصري بأنه لا يوجد ما يستدعي أي قلق.

ترويج الشائعات

وذكر المعهد، أمس، عبر حسابه الرسمي في إكس، أنه يرصد مناطق وطبقات الأرض داخل مصر بصورة لحظية، محذرًا من ترويج الشائعات التي تنشرها بعض الصفحات الممتلئة بالجهل وإثارة الخوف.

وردَّ على الادعاءات بأن الزلازل التي تشهدها بعض البلدان تحدث بصورة مفتعلة، مؤكدًا أن الزلازل ظاهرة طبيعية، وأنه لا يوجد ما يسمى أسلحة تتسبب في الزلازل.

سر الرائحة الكريهة

وكانت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية في مصر، قد كشفت عن سر الرائحة الكريهة التي ظهرت بالتزامن مع وصول العاصفة دانيال إلى مصر.

وقالت، في تصريحات تلفزيونية: إن الرائحة الكريهة التي تحدَّث عنها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي ليست لها علاقة بحالة الجو.

وأردفت أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي ناتج من بقايا العاصفة يؤثر في الظواهر الجوية المختلفة، مشيرةً إلى أنه ليس له أي علاقة بظهور روائح كريهة في الجو.

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