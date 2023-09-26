رغم تسجيل خماسية .. النصراويون ينتقدون دفاع الفريق

انتقدت فئات عريضة من جماهير نادي النصر، الأداء الدفاعي للفريق رغم الفوز الكبير على نادي أحد بخماسية لهدف مساء أمس في دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أخطاء دفاعية

وقال الناقد الرياضي علي هبة: “نصيحة للسيد كاسترو، هناك أخطاء دفاعية كارثية إذا لم يتم تداركها ستُخسر الكثير من المباريات، الأخطاء موجودة في كرة القدم، لكن ما يحدث في عمق دفاع الفريق والظهير الأيسر، سيجعل فريقك يُعاني في المباريات القادمة، ترى نواف العقيدي يُصحح الكثير من الأخطاء”.

أما الناقد الرياضي عيسى المسمار فقال: “بالرغم من الفوز، لكن دفاع الفريق يُضرب بسهولة، خصوصًا بالكرات الطويلة، منذ مباراة الرائد والفريق يستقبل أهدافًا، النصر قبل مواجهة الرائد كان من الصعب الوصول لمرماه ماذا حدث؟”.

وكانت جماهير أصفر الرياض، طالبت المدرب لويس كاسترو بعدم وضع عبدالإله العمري في التشكيلة الأساسية، والدفع بعلي لاجامي بجانب محمد آل فتيل في الفترات المقبلة”.