القنوات الناقلة لمباراة مايوركا ضد برشلونة رغم تسجيل خماسية .. النصراويون ينتقدون دفاع الفريق طفلة تروي تفاصيل مقتل والدتها داخل فم تمساح إنقاذ شخص سقط من مرتفع جبلي في بيشة الدوسري عن أرقام السعودية الآن: لا نزال في بداية المشوار شواطئ أملج تبهر سفير المالديف عطل بلعبة ملاهٍ يترك ركابها معلقين في الهواء لمدة 30 دقيقة ضمك يتأهل لـ دور الـ 16 بصعوبة ضد القيصومة ابن حثلين يطلب مقترحات ملاك الإبل لتطوير منصة سمها خماسية النصر ضد أحد تصعد به لثمن نهائي كأس الملك
انتقدت فئات عريضة من جماهير نادي النصر، الأداء الدفاعي للفريق رغم الفوز الكبير على نادي أحد بخماسية لهدف مساء أمس في دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال الناقد الرياضي علي هبة: “نصيحة للسيد كاسترو، هناك أخطاء دفاعية كارثية إذا لم يتم تداركها ستُخسر الكثير من المباريات، الأخطاء موجودة في كرة القدم، لكن ما يحدث في عمق دفاع الفريق والظهير الأيسر، سيجعل فريقك يُعاني في المباريات القادمة، ترى نواف العقيدي يُصحح الكثير من الأخطاء”.
أما الناقد الرياضي عيسى المسمار فقال: “بالرغم من الفوز، لكن دفاع الفريق يُضرب بسهولة، خصوصًا بالكرات الطويلة، منذ مباراة الرائد والفريق يستقبل أهدافًا، النصر قبل مواجهة الرائد كان من الصعب الوصول لمرماه ماذا حدث؟”.
وكانت جماهير أصفر الرياض، طالبت المدرب لويس كاسترو بعدم وضع عبدالإله العمري في التشكيلة الأساسية، والدفع بعلي لاجامي بجانب محمد آل فتيل في الفترات المقبلة”.