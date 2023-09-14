روسي يخسر 100 مليون روبل في ثوانٍ معدودة

قضى رجل روسي عدة سنوات في البحث والتنقيب عن الذهب، ليخسر كل ما جمعه في لحظة.

البحث عن الذهب

ووفقًا لوسائل الإعلام الروسية، فإن مواطنًا روسيًّا ذهب إلى غابات ياقوتيا، وقضى هناك عدة سنوات في التنقيب عن الذهب، وتمكن من جمع كميات من المعدن الثمين تعادل قيمتها 100 مليون روبل، وحين عودته من مغامرته أوقفته دورية شرطة على أحد الطرقات السريعة، وصادرت الذهب الذي جمعه بطريقة غير مشروعة.

وذكرت قناة SHOT، على تليجرام أن دورية لشرطة المرور أوفقت الرجل على طريق كوليما السريع، أثناء عودته من رحلة البحث عن الذهب، وبعد تفتيش سيارته وجد تحت مقعدها الخلفي قرابة 18 كجم من الذهب.

قضية جنائية

وحاول الرجل في البداية إنكار قصة البحث غير المشروع عن الذهب، وادعى أنه عثر على فلزات المعدن الثمين في أحد الأنهار، لكنه اعترف فيما بعد بأنه نقب عن الذهب في أحد المناجم في المناطق التي كان متواجدًا فيها.

وقد قامت السلطات المختصة بمصادرة الذهب الذي جمعه الرجل، ورفعت ضده قضية جنائية، بموجب قوانين الإتجار غير المشروع بالمعادن الثمينة، ومن المحتمل أن يتم الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.