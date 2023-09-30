رونالدو أكثر لاعب في العالم مساهمة بالأهداف هذا الموسم

واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليتصدر قائمة مميزة.

تألق كريستيانو رونالدو

وشارك كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، بشكل أساسي خلال مباراة النصر ضد الطائي بالأمس، ونجح في تسجيل هدف، ليقود العالمي لتحقيق فوز هام في دوري روشن السعودي بهدفين مقابل هدف.

وأصبح كريستيانو رونالدو أكثر لاعب في العالم مساهمة في تسجيل الأهداف خلال موسم 2023\ 2024، بعدما ساهم في إحراز 22 هدفًا خلال 16 مباراة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

ونجح رونالدو في تسجيل 16 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة، ليكون مساهمة في تسجيل هدف كل 64 دقيقة لعب، وقام بـ74 تسديدة بينهم 45 تسديدة على المرمى، ومنحته شبكة “سوفاسكور” تقييمًا 7.77 درجة.

النصر بدوري روشن

على الجانب الآخر، سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره أبها، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع أبها في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، ولكنه خاض مباراة أقل.