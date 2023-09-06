3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم الحشيش بالشرقية رونالدو يتصدر تصويت أفضل لاعب بـ غرب آسيا قصة ملهمة.. حادث سيارة غيّر مجرى حياة رائد أعمال شاب أبرز أرقام رومان سايس قبل الانتقال للشباب ضبط 20 مخالفًا استغلوا الرواسب بـ 3 مناطق 90 وظيفة شاغرة بـ الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية” تسجيل 800 ألف منتج في منصة سابر بالنصف الأول إخماد حريق مصنع بالصناعية الثانية في الرياض “البلديات” و”الموارد البشرية” تعلنان ربط رخصة الباعة الجائلين بوثيقة العمل الحر نيابة عن ولي العهد.. نائب أمير مكة يحضر ختام مهرجان الهجن غدًا
اقترب نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو من حصد جائزة جديدة، حيث يتصدر تصويت أفضل لاعب بـ غرب آسيا، بعد تألقه اللافت في دوري روشن السعودي خلال شهر أغسطس الماضي.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، عن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس، على أن تنتهي عملية التصويت مساء اليوم، إلا أن رونالدو يتصدر تصويت أفضل لاعب بـ غرب آسيا.
وشهدت قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في شهر أغسطس، تواجد 3 لاعبين من دوري روشن السعودي، وهم؛ كريستيانو رونالدو، ونجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، ونجم الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو.
كما يتواجد كل من؛ يوسف نياكاتي “بني ياس الإماراتي”، ياسين براهيمي “الغرافة القطري”، أنس العوضات “الوحدات الأردني”، حمزة عيسى “ثقافي طولكرم الفلسطيني”، والحاج مالك “الأنصار اللبناني”.
وحصل رونالدو على أكثر من 71 ألف صوت في تصويت أفضل لاعب بـ غرب آسيا، ليقترب من حصد جائزة الأفضل، ويُعد الحاج مالك أقرب المنافسين له، حيث حصل على أكثر من 46 ألف صوت.