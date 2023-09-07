رونالدو يحصل على أكثر من مليون صوت بـ استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر على مليون و 497 ألفًا و 961 صوتًا في استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا، ليفوز بالاستفتاء متفوقًا على 7 لاعبين تنافسوا معه.

استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا 2023

وتفوق رونالدو على اللاعب الأردني أنس العوضات نجم فريق الوحدات الأردني و عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد، روبيرتو فيرمينو نجم الأهلي، يوسف نياكاتي لاعب بني ياس الإماراتي، ياسين براهيمي نجم الغرافة القطري، حمزة عيسى لاعب فريق ثقافي طولكرم الفلسطيني، الحالج مالك لاعب الأنصار اللبناني”.

وتألق رونالدو القادم من مانشستر يونايتد الإنجليزي مع النصر في أول خمس جولات من بطولة دوري روشن، حيث سجل حتى الآن 6 أهداف مع أصفر الرياض في بطولة الدوري.

تألق كبير لـ رونالدو مع النصر

وكان رونالدو تألق مع نادي النصر وساهم في فوز الفريق ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في أغسطس الماضي، حيث سجل هدفين في شباك نادي الهلال في المباراة النهائية التي أُقيمت يوم 12 أغسطس الماضي.

وبالأمس، كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 2023 حيث تم استبعاد رونالدو.

وسيقام الحفل يوم 30 أكتوبر المقبل في أحد المسارح العملاقة في باريس.