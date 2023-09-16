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بعد هدفه في شباك الرائد

رونالدو يصل لهدفه السابع في قائمة هدافي الدوري السعودي

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
رونالدو يصل لهدفه السابع في قائمة هدافي الدوري السعودي
المواطن - فريق التحرير

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نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الانفراد بـ صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد أن سجل هدفًا في شباك نادي الرائد مساء اليوم في الجولة السادسة.

رونالدو في صدارة هدافي الدوري السعودي

ووصل عدد أهداف رونالدو إلى 7 في قائمة هدافي الدوري السعودي متفوقًا على كل من سالم الدوسري لاعب الهلال والسنغالي ساديو ماني نجم النصر حيث أحرز كل منهما 6 أهداف، أما الصربي ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال والمغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد والمغربي مراد باتنا نجم الفتح والبرازيلي مالكوم لاعب الهلال فأحرز كل منهم 5 أهداف.

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وكانت مباريات الجولة السادسة من دوري روشن، انطلقت بداية من أول أمس الخميس بفوز الاتحاد على الأخدود بهدف نظيف، وفوز الوحدة على ضمك بنتيجة 4-2.

وفي مواجهات الأمس، فاز الشباب على الفيحاء بهدف دون رد، وفاز الهلال على الرياض بنتيجة 6-1، بينما فاز الفتح على الخليج بثلاثية لهدف.

وفي لقاءات اليوم، فاز الاتفاق على أبها بثلاثية لهدف، وفاز النصر على الرائد بثلاثية لهدف، بينما فاز الأهلي على التعاون بنتيجة 3-2.

كريستيانو رونالدو - النصر ضد الرائد

إصابة مصور من تصويبة لـ رونالدو 

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرد فعل أحد المصورين في مباراة النصر والرائد، وذلك بعد ارتطام رأسه بكرة أتت من تصويبة قوية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك عند تنفيذه لإحدى الركلات الحرة في المباراة.

وعرض الفيديو، المصور وهو يهتز قليلًا حيث كاد يسقط على الأرض قبل أن يستعيد توازنه ويتدخل المحاطون به للاطمئنان عليه.

وفي المباراة، سجل النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الأول لأصفر الرياض من تصويبة قوية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل أصفر الرياض هدفين عبر كل من البرازيلي تاليسكا والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين الـ 50 والـ 79.

ونجح نادي الرائد بعد ذلك في تقليص الفارق عبر اللاعب المغربي محمد فوزير في الدقيقة الـ 90.

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