Icon

تشكيل قمة آرسنال ضد مانشستر يونايتد المتوقع Icon أمن الطرق يحذر قائدي المركبات بمكة المكرمة Icon صورة السفينة وسط صحراء أرال فوتوشوب Icon إجراءات التعامل مع ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا Icon مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح Icon رونالدو ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي Icon وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود Icon بدء مباشرة بلاغات المتاجر الإلكترونية الموثقة في منصة الأعمال Icon سيرجيو راموس يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للاتحاد Icon ميتا تتيح خدمة جديدة في فيسبوك وانستغرام بدون إعلانات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة

رونالدو ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
رونالدو ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع النصر، لينفرد بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 5 جولات.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار خلال الجولة الخامسة، بعدما سجل هدفًا وصنع هدفين، ليقود النصر لتحقيق فوز كبير على الحزم بنتيجة 5\1، ويُعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

قد يهمّك أيضاً
خطة الويكند جاهزة احجز الفعالية وعيشها

خطة الويكند جاهزة احجز الفعالية وعيشها

الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع الأسعار ومطالب بالرقابة

الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع الأسعار ومطالب بالرقابة

كريستيانو رونالدو - ترتيب هدافي الدوري السعودي
رونالدو – المصدر @SPL

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 6 أهداف، لينفرد بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، يليه زميله السنغالي ساديو ماني بـ5 أهداف، بالتساوي مع نجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ويتواجد نجم الهلال، ألكسندر ميتروفيتش بالمركز الرابع في ترتيب جدول هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 أهداف، متساويًا مع زميليه سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم، ونجم نادي الفتح، فراس البريكان.

ميتروفيتش
ميتروفيتش – المصدر @SPL

جدول ترتيب الدوري السعودي

وجاء ترتيب الدوري السعودي قبل بداية الجولة الرابعة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم الاتحاد بـ12 نقطة، متساويًا مع الأهلي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق، ثم النصر بـ9 نقاط، يليه الفتح بـ8 نقاط.

ويقع الفيحاء في المركز الثامن بـ6 نقاط، بالتساوي مع الوحدة، أبها والطائي، ثم الخليج برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الأخدود، الرائد والرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، يليه الشباب بنقطتين بالتساوي مع الحزم متذيل جدول ترتيب الدوري.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا
غرائب

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا

غرائب
سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير الهلال
الرياضة

سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير...

الرياضة
مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع
صحة وطب‎

مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع

صحة وطب‎
التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
آخر الاخبار

التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025

آخر الاخبار
واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له
العالم

واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا...

العالم
3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية
السعودية اليوم

3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة...

السعودية اليوم
فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش
العالم

فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

العالم
معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة
السعودية اليوم

معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة

السعودية اليوم