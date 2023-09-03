رونالدو ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي

يُقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع النصر، لينفرد بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 5 جولات.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار خلال الجولة الخامسة، بعدما سجل هدفًا وصنع هدفين، ليقود النصر لتحقيق فوز كبير على الحزم بنتيجة 5\1، ويُعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 6 أهداف، لينفرد بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، يليه زميله السنغالي ساديو ماني بـ5 أهداف، بالتساوي مع نجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ويتواجد نجم الهلال، ألكسندر ميتروفيتش بالمركز الرابع في ترتيب جدول هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 أهداف، متساويًا مع زميليه سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم، ونجم نادي الفتح، فراس البريكان.

جدول ترتيب الدوري السعودي

وجاء ترتيب الدوري السعودي قبل بداية الجولة الرابعة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم الاتحاد بـ12 نقطة، متساويًا مع الأهلي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق، ثم النصر بـ9 نقاط، يليه الفتح بـ8 نقاط.

ويقع الفيحاء في المركز الثامن بـ6 نقاط، بالتساوي مع الوحدة، أبها والطائي، ثم الخليج برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الأخدود، الرائد والرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، يليه الشباب بنقطتين بالتساوي مع الحزم متذيل جدول ترتيب الدوري.