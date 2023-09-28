رياح شديدة تصل سرعتها لـ 50 كم بالساعة على جدة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، إنذارًا باللون الأصفر لهبوب رياح شديدة على مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة الجوية يصاحبها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعًا في الأمواج ، حيث تصل سرعة الرياح إلى 49- 50 كم / الساعة.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.