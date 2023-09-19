رياح شديدة تُسقط الأشجار وتتسبب بإغلاق الطريق بصامطة

وثق مقطع فيديو متداول آثار الرياح الشديدة التي شهدتها محافظة صامطة بمنطقة جازان، حيث سببت الرياح القوية سقوط الأشجار التي أغلقت بعض الطرق بقرية خبت جنوب المحافظة، ضمن حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة.

تنبيه الأرصاد

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا لمنطقة جازان شمل محافظة صامطة، حيث ستشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان للسيول.

تحذير الدفاع المدني

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل.