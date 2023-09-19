زحام وانتظار بالساعات في محطات الفحص الدوري رغم الحجز المسبق

اشتكى عدد من المواطنين من الزحام غير الطبيعي للمركبات والانتظار الطويل في محطات الفحص الدوري للسيارات، مؤكدين تجربتهم الصعبة، مطالبين الفحص الدوري للمركبات بحل الأزمة.

انتظار بالساعات

وقال المهندس ماهر الرويلي في شكواه على حساب الفحص الفني الدوري للسيارات “محطة الفحص الدوري بسكاكا أرغب في أن يكون لها حل.. ساعات في الانتظار وأنت حاجز مسبقًا”.

وأضاف “هناك مسار واحد.. المناطق تطورت بالمسارات وسكاكا إلى الآن مسار واحد”.

واشتكى عبدالمجيد أيضًا من الانتظار في مسار الحجز الإلكتروني بمحطة الفحص الدوري في تبوك لمدة أكثر من ساعة، مؤكدًا أن المسار بدون حجز مسبق يتحرك بشكل سلس.

وأضاف “للأسف تجربة الحجز الإلكتروني غير جيدة انتظار ساعة واحدة و 15 دقيقة والمسار لا يتحرك”.

زحام وعدم سرعة في الإنجاز

من جانبه، قال أبو رائد “زحمة غير طبيعية على فرع أبها”، فيما قال نايف الغامدي “محطة الفحص الدوري بالرياض طريق الدمام اللي أخذ موعد أخذ وقت أكثر من اللي بدون.. موعد الفحص الدوري شوفوا حل إلى الآن إحنا في المسار اللي بموعد مدة ساعة”.

ونشر علي الألمعي صورة من محطة الفحص الدوري بأبها، مؤكدًا أنه انتظر أكثر من ساعة في صف الانتظار بالفحص الدوري.

وقال: “من المفترض أن يكون هناك أكثر من محطة لتخفيف الزحام وسرعة الانجاز وخصوصُا في ظل ازدياد عدد السكان والسيارات”.

محطة فحص خاصة للشاحنات ضرورة

فيما اشتكى متعب القصبي بالقول “تنظيم دخول السيارات لمحطة الفحص الدوري على طريق الدمام مخجل جدًا ويحتاج لكثير من التطوير في بلد يشهد تقدمًا في كافة نواحي الحياة، فالشاحنات تزاحم السيارات الصغيرة في سباق الـ 100 متر الأخيرة قبل فصل مساراتها في مشهد قل أن تراه في غياب تام من مرور الرياض”.

وأضاف أن وجود محطة فحص خاصة للشاحنات ضرورة في مدينة كبيرة مثل الرياض، كما يجب اتخاذ عدد من الإجراءات من ضمنها زيادة عدد محطات الفحص، إعطاء صلاحيات لوكالات السيارات لإصدار شهادة الفحص، وزيادة عدد المسارات للمحطة وإعطاء حجز مواعيد الفحص مرونة أكبر في تحديد وقت الدخول.

من جانبه، نوه الحساب الرسمي للفحص الفني الدوري للسيارات بأن محطات الفحص ستغلق أبوابها يومي السبت والأحد المقبلين، بمناسبة اليوم الوطني الـ93.

ومن المقرر استئناف العمل بمحطات الفحص الدوري للسيارات اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر الجاري.