زلزال المغرب تعادل قوته نحو 30 قنبلة ذرية

أصبح زلزال المغرب الهاجس الأكبر لدى الكثير من الناس، بعدما تزايد عدد الضحايا والقتلى جراء الهزة الأرضية التي تعادل قوتها نحو 30 قنبلة ذرية.

أسباب سقوط الضحايا

ونشرت صحيفة “صنداي تايمز” مقالًا لبيل ماكغواير، أستاذ الجيوفيزياء والمخاطر المناخية بجامعة كوليدج لندن، عن كيفية وقوع الزلازل، وعن السبب وراء تضرر المغرب بهذا الحجم الكارثي جراء الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة الماضية.

وأكد ماكغواير أن الزلزال الذي ضرب المغرب ليس كبيرًا لدى مقارنته بالزلازل التي تضرب أجزاء من العالم ذات نشاط زلزالي مرتفع، كالصين واليابان وإندونيسيا وتركيا.