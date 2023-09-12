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بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر

زلزال المغرب يغير شكل المعالم التاريخية في مراكش

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
زلزال المغرب يغير شكل المعالم التاريخية في مراكش
المواطن - فريق التحرير

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تسبب زلزال المغرب، الذي بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر، في تغيير ملامح معالم أثرية وتاريخية يعرف بها المغرب ويصنف بعضها على قوائم اليونسكو تراثا عالميًا.

المعالم التاريخية في المغرب

من بين أبرز المعالم التاريخية المتضررة، مسجد تينمل الذي يعرف بالمسجد الأعظم ويقع في قرية تينمل الموجودة ضمن منطقة الحوز، مركز الزلزال المدمر، بحسب “بي بي سي”.

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بُني المسجد في بداية القرن الثاني عشر في عهد الدولة الموحدية وظل صامدًا منذ ذلك التاريخ. وفي مراكش، تعتبر المدينة العتيقة تراثًا عالميًا مصنفًا على قائمة اليونسكو بمبانيها التقليدية وجدرانها الحمراء وساحة جامع الفنا التي برتبط تاريخها ببناء المدينة في عهد الدولة المرابطية في المغرب في القرن الحادي عشر.

أضرار كبيرة

ألحق الزلزال أضرارًا كبيرة بصومعة مسجد خربوش بساحة جامع الفنا. وغير بعيد عن ساحة جامع الفنا، توجهت الأنظار إلى مسجد الكتبية المسمى بسقف مراكش.

عند حدوث الزلزال شوهدت أعمدة غبار تتطاير من مئذنة المسجد ليلاً، لكنه صمد كما أظهرت صورة التقطت صباح اليوم الموالي للزلزال.

وتعد مدينة مراكش، “المدينة الحمراء”، التي تعتبر مقصدًا عالميًا للزوار لجمالها وتفردها طال الدمار شوارعها ومبانيها، لقرب المدينة من مركز الزلزال في إقليم الحوز.

اختفاء قرى بالكامل

وقال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن عددًا من القرى التي ضربها الزلزال قد تختفي نهائياً.

أما ما ظل قائمًا بعد الزلزال فسيحتاج إلى جهود كبيرة، مغربية وأممية، لترميمه والحفاظ عليه شاهدًا على تاريخ المغرب العريق، وستبقى صور الدمار هذه شاهدًا على زلزال الحوز المدمر، بحسب “بي بي سي”.

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