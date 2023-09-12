زلزال المغرب يغير شكل المعالم التاريخية في مراكش

تسبب زلزال المغرب، الذي بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر، في تغيير ملامح معالم أثرية وتاريخية يعرف بها المغرب ويصنف بعضها على قوائم اليونسكو تراثا عالميًا.

من بين أبرز المعالم التاريخية المتضررة، مسجد تينمل الذي يعرف بالمسجد الأعظم ويقع في قرية تينمل الموجودة ضمن منطقة الحوز، مركز الزلزال المدمر، بحسب “بي بي سي”.

بُني المسجد في بداية القرن الثاني عشر في عهد الدولة الموحدية وظل صامدًا منذ ذلك التاريخ. وفي مراكش، تعتبر المدينة العتيقة تراثًا عالميًا مصنفًا على قائمة اليونسكو بمبانيها التقليدية وجدرانها الحمراء وساحة جامع الفنا التي برتبط تاريخها ببناء المدينة في عهد الدولة المرابطية في المغرب في القرن الحادي عشر.

أضرار كبيرة

ألحق الزلزال أضرارًا كبيرة بصومعة مسجد خربوش بساحة جامع الفنا. وغير بعيد عن ساحة جامع الفنا، توجهت الأنظار إلى مسجد الكتبية المسمى بسقف مراكش.