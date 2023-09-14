أمانة الرياض تعلن عن وظائف مراقبين ومراقبات عبر تمهير إيلون ماسك يستفز تايوان بخطأ لا يُغتفر زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب شمال شرق كولومبيا الأرصاد: المُتداول عن تأثر السعودية بالأعاصير إثارة إعلامية وغير صحيح مطارات الدمام تكرم شركاء النجاح ومنسوبيها المتميزين الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين من الرئيس الإيراني الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم خلال أغسطس بحر درنة يلفظ عشرات الجثث إلى الشواطئ هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف بعدة تخصصات التعليم: توجيه بإسناد مهمات أمناء المصادر لمعلم أو موظف إداري
ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، ظهر اليوم الخميس، شمال شرق كولومبيا.
وأفاد مركز المسح الجيولوجي الكولومبي، أن الزلزال كان مركزه مدينة لوس سانتوس، وعلى عمق 154 كيلومتراً. ولم ترد أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية حتى الآن.
وأعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالاً بقوة 5.5 درجة ضرب كولومبيا قبل عدة أسابيع.
وأمس الأربعاء، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عن تسجيل هزة أرضية ارتدادية في المنطقة، وقال إن سكان المنطقة أكدوا أنهم شعروا بالهزة، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة اهتزاز الأرض تحت أقدام فرق الإنقاذ بينما كانوا يباشرون عمليات النجدة بحثا عن ناجين تحت الأنقاض.
وأودى الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب يوم الجمعة الماضي، وبلغت قوته 7.2 درجة، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخصاً وأوقع 5674 مصاباً وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.
وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.