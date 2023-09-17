Icon

هدايا بوتين لزعيم كوريا الشمالية تثير رعبًا في أوروبا Icon القنوات الناقلة لـ مباراة روما ضد إمبولي في الدوري الإيطالي Icon ربع مباني درنة الليبية تضررت من الإعصار Icon القبض على مواطن روج مخدرات بدراجة نارية في الأحساء Icon زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا Icon إطلاق قمر صناعي صيني جديد للاستشعار عن بعد Icon خطاب ماكرون بشأن المساعدات يغضب المغاربة Icon إخلاء ساحة عامة من المهاجرين في صفاقس التونسية Icon 50 مليون مشاهدة لفيديو إطلاق موسم الرياض وآل الشيخ: بس؟ زعلت Icon ” المواطن” توثق المؤتمر الصحفي لـ مدرب الهلال وميتروفيتش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
على عمق 10 كيلومترات

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية  USG، اليوم الأحد، عن وقوع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر غرب ساحل كندا.

على عمق 10 كيلومترات

وأفادت الهيئة الأمريكية، بأن المركز سجل هذا الزال في تمام الساعة 14:28 حسب التوقيت المحلي الروسي موسكو، وكان على بعد 228 كيلومترًا غرب مدينة بورت ماكنيل في كندا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

قد يهمّك أيضاً
البحر يبتلع ثلث مدينة درنة الليبية

البحر يبتلع ثلث مدينة درنة الليبية

انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش ويثير القلق في تركيا
زلزال

وأردفت هيئة المسح، أن الزلزال لم يسفر عنه أي بيانات أو معلومات بشأن وقوع ضحايا أو إصابات أو أضرار مادية محتملة.

زلزال بقوة 5 درجات يهز أكبر مدن جنوب إفريقيا

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023، أن مدينة تونجوي غرب تشيلي يضربها زلزال قوي بمقياس 6.2 درجة ريختر؟

ووقع الزلزال في تمام الساعة 2:48 حسب التوقيت المحلي الروسي، وكان على بُعد 24 كيلومتراً، وعمق 35 كيلومترًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم نيمار
آخر الاخبار

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم...

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

وظائف
الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي...

السعودية اليوم
اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في دورتها الـ18 بالرياض
السعودية اليوم

اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في...

السعودية اليوم
السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق...

السعودية اليوم
نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد
تكنولوجيا

نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد

تكنولوجيا
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

وظائف
انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال
العالم

انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء...

العالم