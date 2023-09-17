زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية USG، اليوم الأحد، عن وقوع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر غرب ساحل كندا.

على عمق 10 كيلومترات

وأفادت الهيئة الأمريكية، بأن المركز سجل هذا الزال في تمام الساعة 14:28 حسب التوقيت المحلي الروسي موسكو، وكان على بعد 228 كيلومترًا غرب مدينة بورت ماكنيل في كندا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأردفت هيئة المسح، أن الزلزال لم يسفر عنه أي بيانات أو معلومات بشأن وقوع ضحايا أو إصابات أو أضرار مادية محتملة.

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023، أن مدينة تونجوي غرب تشيلي يضربها زلزال قوي بمقياس 6.2 درجة ريختر؟

ووقع الزلزال في تمام الساعة 2:48 حسب التوقيت المحلي الروسي، وكان على بُعد 24 كيلومتراً، وعمق 35 كيلومترًا.