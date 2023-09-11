زيارة ولي العهد للهند أسهمت بتعميق العلاقات التجارية نظام سواهر يرصد حركة المرور على مدار الساعة باستخدام الذكاء الاصطناعي مراسم استقبال وحفاوة كبيرة لولي العهد في الهند الصناعات التحويلية في السعودية ترتفع لـ 8.7% ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في تبوك أكثر من 20 اتفاقية بـ منتدى الاستثمار السعودي الهندي ولي العهد ورئيس وزراء الهند يوقعان على اتفاقيات مشتركة بين البلدين ولي العهد يلتقي رئيس وزراء الهند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ولي العهد يلتقي رئيسة الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي أمن الطرق: إفساح الطريق للإسعاف ينقذ حياة
سلطت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للهند اليوم، الضوء على أبرز الأنشطة والاتفاقيات الموقعة بين الهند والسعودية والتي بدأت مع زيارته للهند عام 2019، والتي أسهمت في تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي ضوء ذلك، وقع مجلس الأعمال السعودي الهندي مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية لتوسيع العلاقات التجارية الثنائية، خلال زيارة سمو ولي العهد للهند في عام 2019.
وفي سياق متصل عملت السعودية والهند على توسيع العلاقات الثنائية لتشمل مجالات جديدة للتعاون مثل الربط الشبكي، ومشاريع التكنولوجيا المالية، والهيدروجين الأخضر ومواد البناء المستدامة والتعاون بين الشركات الناشئة ومشاريع بنك التصدير والاستيراد، حيث يلتزم الجانبان بإزالة كل ما يعيق زيادة التجارة الثنائية والاستثمار، كما تجري الهند مفاوضات مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول اتفاقية التجارة الحرة.
وفي وقت سابق من اليوم، وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتفاقيات مشتركة بين البلدين.
وكان ولي العهد قد التقى اليوم، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في القصر الرئاسي في العاصمة الهندية نيودلهي.
وأقيمت مراسم استقبال رسمية للأمير محمد بن سلمان، احتفاء بهذه الزيارة التاريخية للضيف الكبير.
وعقد ولي العهد ورئيس وزراء الهند جلسة مباحثات رسمية كما تطرقا إلى مجمل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، كذلك تم مناقشة مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية.