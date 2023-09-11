زيارة ولي العهد للهند أسهمت بتعميق العلاقات التجارية

سلطت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للهند اليوم، الضوء على أبرز الأنشطة والاتفاقيات الموقعة بين الهند والسعودية والتي بدأت مع زيارته للهند عام 2019، والتي أسهمت في تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

علاقات تجارية

وفي ضوء ذلك، وقع مجلس الأعمال السعودي الهندي مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية لتوسيع العلاقات التجارية الثنائية، خلال زيارة سمو ولي العهد للهند في عام 2019.

وفي سياق متصل عملت السعودية والهند على توسيع العلاقات الثنائية لتشمل مجالات جديدة للتعاون مثل الربط الشبكي، ومشاريع التكنولوجيا المالية، والهيدروجين الأخضر ومواد البناء المستدامة والتعاون بين الشركات الناشئة ومشاريع بنك التصدير والاستيراد، حيث يلتزم الجانبان بإزالة كل ما يعيق زيادة التجارة الثنائية والاستثمار، كما تجري الهند مفاوضات مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول اتفاقية التجارة الحرة.

اتفاقيات مشتركة

وفي وقت سابق من اليوم، وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتفاقيات مشتركة بين البلدين.

وكان ولي العهد قد التقى اليوم، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في القصر الرئاسي في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للأمير محمد بن سلمان، احتفاء بهذه الزيارة التاريخية للضيف الكبير.

وعقد ولي العهد ورئيس وزراء الهند جلسة مباحثات رسمية كما تطرقا إلى مجمل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، كذلك تم مناقشة مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية.