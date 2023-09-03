سابك تبيع شركة “حديد” إلى صندوق الاستثمارات بـ12.5 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” السعودية، بيع كامل حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب “حديد” إلى صندوق الاستثمارات العامة بقيمة إجمالية 12.5 مليار ريال.

حسابات إتمام الصفقة

وأوضحت “سابك” في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية “نظرا لإجراء المعاملة وفقا لما يسمى بآلية “حسابات إتمام الصفقة”، فإن سعر البيع النهائي لن يحدد إلا في تاريخ إتمام الصفقة والمتوقع بأن يكون قبل نهاية الربع الأول من العام 2024 وسيتم الإعلان عنه لاحقا”.

وتعمل الشركة في تصنيع منتجات الصلب، بما في ذلك قضبان التسليح والأسلاك الملفوفة والقضبان الحديدية والألواح والمقاطع الفولاذية والأنابيب المدرفلة على الساخن والبارد والأنابيب المجلفنة والأنابيب المطبوعة والأنابيب المغلفة بالفيلم الساخن.

القيمة الدفترية لشركة حديد

وتصل القيمة الدفترية لشركة “حديد” إلى 10.65 مليار ريال كما في 30 يونيو 2023.

وحول أسباب الصفقة قالت “سابك” إنها سَتُمَكِّنها من التركيز على أعمالها الأساسية وتحسينها.

وسيتم استخدام المتحصلات لتعزيز نمو “سابك” في مجال الكيماويات.