ساديو ماني: رونالدو أسطورة وعائلتي شجعتني للانتقال للنصر

أعرب قائد منتخب السنغال، ساديو ماني، عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، واللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ساديو ماني سعيد باللعب مع النصر

وتحدث ساديو ماني خلال تصريحات لقنوات سنغالية، اليوم الأحد، قائلًا: “إجراءات انتقالي إلى النصر تمت بسرعة، وأنا سعيد لوجودي في نادي النصر”.

وتابع النجم السنغالي: “أنا سعيد، لأنني أزدهر كل يوم في السعودية مع نادي النصر، دوري روشن السعودي جيد، وهو يجمع العديد من النجوم حول العالم”.

وأضاف ساديو ماني: “كريستيانو رونالدو أسطورة، وخارج الملعب هو شخص جيد، ويسعدني أن ألعب معه، كما لم أواجه أي صعوبة في التكيف في اللعب في السعودية”.

واختتم ساديو ماني تصريحاته، قائلًا: “لقد شجعتني عائلتي على القدوم إلى السعودية، خاصة أنها دولة مسلمة، والدتي كانت سعيدة جدًا وأصرت على أن أختار عرض النصر”.

وانضم ساديو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الصيفي، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، وظهر بشكل مميز معه، حيث توج معه بلقب كأس الملك سلمان للأندية، وسجل 5 أهداف في دوري روشن السعودي.

النصر بدوري روشن

على الجانب الآخر، تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، ونجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية، بعد خسارته في أول جولتين، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس.