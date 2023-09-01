نجم ريال مدريد يتابع مباراة الاتحاد والهلال سالم الدوسري يمنح التقدم لـ الهلال لأول مرة بالهدف الرابع تحذير من أمطار غزيرة على مكة المكرمة غدًا ميتروفيتش يُحرز الهاتريك ضد الاتحاد توضيح بشأن نظام المسارات للمرحلة الثانوية حساب الاتحاد عن هدف بنزيما: كعب الليلة أليم الدنمارك تطلب من موسكو خفض عدد موظفي سفارتها تكريم الطلبة المتأهلين لمسابقة تحدي القراءة العربي حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب معايير الأمان الاتحاد يُنهي الشوط الأول من الكلاسيكو بثلاثية في الهلال
نجح اللاعب سالم الدوسري في منح الهلال التقدم لأول مرة في الكلاسيكو، بعدما سجل الهدف الرابع في شباك نادي الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري روشن.
وتسلم الدوسري تمريرة رأسية متقنة من الصربي سيرجي سافيتش ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة الـ 71.
هدددددف!⚽
سالم يعلن تقدم الهلال في الكلاسيكو بهدف رابع⚽️🔥
الاتحاد 3 × 4 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/wR9rRuYA3Y
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023