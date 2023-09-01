سالم الدوسري يمنح التقدم لـ الهلال لأول مرة بالهدف الرابع

نجح اللاعب سالم الدوسري في منح الهلال التقدم لأول مرة في الكلاسيكو، بعدما سجل الهدف الرابع في شباك نادي الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري روشن.

وتسلم الدوسري تمريرة رأسية متقنة من الصربي سيرجي سافيتش ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة الـ 71.