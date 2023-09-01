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بعد تمريرة رأسية من اللاعب سيرجي سافيتش

سالم الدوسري يمنح التقدم لـ الهلال لأول مرة بالهدف الرابع

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
سالم الدوسري يمنح التقدم لـ الهلال لأول مرة بالهدف الرابع
المواطن - فريق التحرير

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نجح اللاعب سالم الدوسري في منح الهلال التقدم لأول مرة في الكلاسيكو، بعدما سجل الهدف الرابع في شباك نادي الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري روشن.

وتسلم الدوسري تمريرة رأسية متقنة من الصربي سيرجي سافيتش ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة الـ 71.

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