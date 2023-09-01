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بعد أنباء اقترابه من الاتحاد

سانتي أونا: محمد صلاح لن يصل جدة اليوم

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
سانتي أونا: محمد صلاح لن يصل جدة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الغموض بشأن صفقة انتقال نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي.

محمد صلاح لن يوقع للاتحاد اليوم

وأكدت تقارير بالأمس، أن نادي الاتحاد توصل لاتفاق مع ليفربول بشأن التعاقد مع محمد صلاح، على أن يصل النجم المصري إلى جدة اليوم، من أجل توقيع العقود، والإعلان عن الصفقة رسميًا.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

وحسم الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا هذا الجدل، وقال عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل: “محمد صلاح لن يصل إلى جدة اليوم للتوقيع مع الاتحاد، وسيشارك في مباراة ليفربول وأستون فيلا يوم الأحد”.

وتُشير التقارير إلى أن وفدًا مهمًا من نادي الاتحاد سافر إلى ليفربول، أملًا في إنهاء صفقة صلاح، وتم زيادة العرض إلى 130 مليون دولار، من أجل إقناع المسؤولين ببيع النجم المصري هذا الصيف.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

صلاح مع ليفربول

وكان محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف عام 2017، قادمًا من روما، وقاده لحصد العديد من البطولات، ومنها؛ الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ويُعد صلاح من أبرز اللاعبين في صفوف ليفربول بالمواسم الأخيرة، وتقدم للمركز الخامس في قائمة الهدافين بتاريخ النادي برصيد 187 هدفًا في جميع البطولات، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي تراجع للمركز السادس.

محمد صلاح - الاتحاد
صلاح – المصدر @MoSalah

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