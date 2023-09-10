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رغم أزمته مع نونو سانتو

سبب رفض الاتحاد لعروض رحيل عبدالرحمن العبود

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤١ مساءً
سبب رفض الاتحاد لعروض رحيل عبدالرحمن العبود
المواطن - فريق التحرير

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تمسكت إدارة نادي الاتحاد باستمرار عبدالرحمن العبود في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وعدم رحيله في الميركاتو الصيفي، رغم استبعاده من قبل المدرب البرتغالي نونو سانتو.

أزمة استبعاد عبدالرحمن العبود

وكان عبدالرحمن العبود ضمن قائمة الراحلين عن الاتحاد في الميركاتو الصيفي، بعدما استبعده نونو سانتو منذ أواخر الموسم الماضي، بسبب اختلاف في وجهات النظر، وتعمل الإدارة على حل الأزمة.

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عبدالرحمن العبود لاعب الاتحاد
العبود

إدارة الاتحاد ترفض العروض

ورغم رفض سانتو لاستمرار العبود، إل أن نادي الاتحاد رفض عروضاً عديدة لرحيله بنظام الإعارة لموسم واحد هذا الصيف؛ مع تحمل جزئي من قبل العميد لرواتب اللاعب، وأن تكون الإعارة دون أي مبلغ للنادي.

وسعى عبدالرحمن العبود للرحيل عن الاتحاد، ومنح موافقته الشفهية لأكثر من ناد، وتحديدًا الشباب والاتفاق، إلا أن إدارة العميد اشترطت تحمل جميع رواتبه، والحصول على مبلغ للموافقة على إعارته، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

عبدالرحمن العبود لاعب الاتحاد
العبود

الاتحاد يسعى لحل الأزمة

وتعمل إدارة نادي الاتحاد حاليًا على حل الخلاف بين نونو سانتو وعبدالرحمن العبود، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد صفوف الفريق وتقويته بلاعبين مميزين سواء للمشاركة كأساسيين أو بدلاء، لاستمرار المنافسة بقوة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز، حيث حقق 4 انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي، قبل أن يخسر الكلاسيكو ضد الهلال بنتيجة 4\3، ليتراجع إلى المركز الثاني.

نونو سانتو وعبدالرحمن العبود
سانتو والعبود

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