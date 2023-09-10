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في بداية المشوار مع سباليتي

سبب معاناة إيطاليا ضد مقدونيا بـ تصفيات كأس أوروبا 2024

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٧ مساءً
سبب معاناة إيطاليا ضد مقدونيا بـ تصفيات كأس أوروبا 2024
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدير الفني لمنتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، لوتشيانو سباليتي، سبب تراجع الأداء خلال مواجهة مقدونيا الشمالية ضمن منافسات تصفيات كأس أوروبا “يورو 2024”.

تعادل إيطاليا في تصفيات كأس أوروبا

ولعب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم ضد مستضيفه مقدونيا الشمالية بالأمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أوروبا 2024، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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ورفع منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته في تصفيات كأس أوروبا، بالتساوي مع مقدونيا صاحبة المركز الرابع.

إيطاليا ومقدونيا في تصفيات كأس أوروبا
جانب من المباراة – المصدر @Azzurri_AR

سباليتي يكشف سبب معاناة إيطاليا

وتحدث سباليتي عن المباراة، قائلًا: “حدثت المعاناة عندما أصبحت المباراة فوضوية، لم نكن مستعدين لإعادة خلق الصلابة الدفاعية، لذلك كان لاعبو وسط مقدونيا يستعيدون الكرة في كثير من الأحيان”.

وأضاف: “مع ذلك، الفريق لعب مباراة جيدة، ويمكننا العمل على تحسين الأمور. لم نسمح للخصم بالكثير من الكرات لكننا افتقرنا للصبر لنمرر بالشكل الصحيح عندما كان أمامنا الوقت والمساحة لفعل ذلك”.

وتابع سباليتي لقناة “راي سبورت” الإيطالية: “علينا دراسة هذه المباراة والعمل على المفاهيم التي لم تعمل جيدًا، ستكون إعادة مشاهدة المباراة بنفس قيمة إجراء حصة تدريبية”.

إيطاليا ومقدونيا في تصفيات كأس أوروبا
جانب من المباراة – المصدر @Azzurri_AR

وواصل حديثه بشأن مباراة تصفيات كأس أوروبا قائلًا: “كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل مع الجودة، إذ كان الخصم يدافع بـ5 لاعبين، ولم يكن ممكنًا التمرير بجودة عالية على هذا العشب وفي ظل حالة الملعب”.

واستكمل سباليتي: “سيتعين علينا تغيير عدد قليل من اللاعبين بالمباراة المقبلة، اضطررت إلى إخراج من حصلوا على بطاقات صفراء، وتمنيت لو أضفنا المزيد من القوة الهجومية عبر الدفع براسبادوري”.

واختتم سباليتي تصريحاته قائلًا: “لكن لسوء الحظ سجلوا هدف التعادل في وقت متأخر جدًا عند الدقيقة 80، ولم يكن لدينا الكثير من الوقت للرد وتحقيق الفوز في تصفيات كأس أوروبا”.

منتخب إيطاليا
لاعبو إيطاليا – المصدر @Azzurri_AR

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