سعر استقدام الخادمة كان يعادل مبلغ مهر العروس

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كشف الكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد، أن أسعار العمالة المنزلية لم تكن مرضية في السابق مقارنة بالدول المجاورة، مشيرًا إلى أن سعر استقدام الخادمة يعادل مبلغ مهر العروس.
وقال المرشد خلال لقاء عبر برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الاستقدام الطبيعي في السابق قبل 5 سنوات كان يصل إلى 25 ألف ريال، فما بالك بنقل “القدم ” حيث يصل إلى 45 ألف ريال، كأنه مهر عروس.
وأضاف أن الوضع الآن تغير كثيرًا وأصبح بناء على العرض والطلب مع تحديد الأسعار، فسعر العاملة من الفلبين لا يتجاوز 15 ألفًا ومن سريلانكا أو بعض الدول يصل إلى 10 آلاف ريال بالمقارنة مع السابق.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق عن مجموعة من المتطلبات الجديدة التي تستهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها مكاتب وشركات الاستقدام.
وتضمنت المتطلبات الجديدة توفير الحد الأدنى للأداء بما يضمن رفع جودة وكفاءة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بمختلف أحجامها, حيث تم تصميم هذه المتطلبات لضمان حماية الحقوق، وتسريع مدة الاستقدام والتجاوب السريع لحل الشكاوى لرفع رضا المستفيد من الخدمة, وتوفير المزيد من الخيارات للعملاء والشركات المستفيدة، وتعزيز الشفافية والجودة في عمليات الاستقدام، وتحسين تجربة أطراف العلاقة التعاقدية.
سعر استقدام الخادمة يعادل مبلغ مهر العروس..
الصحفي عبدالرحمن المرشد يعلق على أسعار الاستقدام بين السابق والحاضر@almarshad_1#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/84wq6nhrg4
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 29, 2023