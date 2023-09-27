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التسيب في ضبط معايير البث

سعود القحطاني ينسحب من تيك توك بسبب الإساءات المتكررة

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٧ مساءً
سعود القحطاني ينسحب من تيك توك بسبب الإساءات المتكررة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن التيك توكر سعود القحطاني اعتزاله وانسحابه من عالم تطبيق الفيديوهات والبث المباشر “تيك توك” وانتقاله إلى تطبيق “جاكو”.

انسحاب سعود القحطاني من تيك توك

وعن سبب تركه لتطبيق التيك توك، كشف سعود القحطاني عن قلقه حيال بعض الحسابات الوهمية الذين يستغلون المنصة للإساءة وسط تسيب في ضبط معايير البث على التطبيق، مؤكداً عدم العودة إليه مرة أخرى حتى إشعار آخر وذلك بشروط خاصة على التطبيق أن يفعلها.

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وأشار إلى أن البعض يقوم بنشر صور لشخصيات مهمة ثم يقومون بالتطاول على دول أخرى، وهذا أمر غير مقبول، معربًا عن رفضه أن يكون جزءًا من هذه الظاهرة.

وتابع قوله: “يحطون صور ناس وبعدين يتكلم ويسب ليه يا شركة تيك توك ما تلغين هذه الحسابات كلها؟ رقم اثنين ناس يغلطون في الأهل ليش يا شركة التيك توك ما ترمين كل هالحسابات بره”.

الانتقال إلى برنامج جاكو

وتفاعل الجمهور مع فيديو سعود القحطاني، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، فقال عبدالله “سعود القحطاني قبل انتقاله إلى برنامج “جاكو” يثبت صحة كلامي! يقول بلهجة شديدة إن هناك حسابات تنتقد الدول ولا تجيها حظر! يعني مع تطبيق جاكو راح يجيك الحظر”.

فيما أضاف آخر: “من يوم يومه التيك توك كده ما تغير شيء”.

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