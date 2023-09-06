سعيد العويران لإدارة الشباب: وقعوا مع مواهبكم 10 سنين لتجنب مصير تمبكتي

وجه سعيد العويران نجم الشباب السابق رسالة لإدارة النادي وذلك بعد رحيل اللاعب حسان تمبكتي لنادي الهلال.

نصيحة العويران

وقال العويران: ” وقعوا مع مواهبكم 10 سنوات حتى لا ينحاشوا مثل حسان تمبكتي”.

وكانت صفقة تمبكتي أثارت الجدل بعد انضمامه لنادي الهلال، حيث وقع مع الأزرق حتى عام 2027.

وتعاقد الليث مع المغربي رومان سايس على سبيل الإعارة من نادي السد القطري لتدعيم خط الدفاع بالفترة الحالية.