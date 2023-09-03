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بعد تداول أنباء عن اقترابه من مغادرة الاتحاد

سعيد العويران يدعو رومارينيو للانضمام إلى الشباب

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٦ مساءً
سعيد العويران يدعو رومارينيو للانضمام إلى الشباب
المواطن - محمد سمعه

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دعا سعيد العويران نجم الكرة السعودية ونادي الشباب السابق، اللاعب البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد، للانضمام إلى نادي الشباب وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الناقد الرياضي عدنان جستنيه قال اليوم عبر حسابه في منصة ” إكس” عن احتمالية ابتعاد اللاعب البرازيلي عن الاتحاد: “سيندمون ندمًا ما بعده ندم”.

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وعلق العويران على منشور جستنيه قائلًا: ” مرحبًا بك”.

أرقام رومارينيو مع الاتحاد

ويُعد رومارينيو واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف الاتحاد خلال السنوات الماضية، كما أنه الهداف التاريخي للعميد في الدوري السعودي للمحترفين، وتجاوز حاجز الـ100 هدف بقميصه في جميع البطولات.

ولعب النجم البرازيلي دورًا بارزًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، بتسجيله 13 هدفًا وتقديمه لـ5 تمريرات حاسمة، بجانب تألقه في كأس السوبر السعودي، ومساهمته في حصد اللقب.

رومارينيو وحمدالله - الاتحاد - بنزيما

جدير بالذكر أن جماهير نادي الاتحاد كانت انتقدت أنمار الحائلي ومجلس إدارته بسبب عدم التحرك وضم صفقة عالمية خاصة في خط الدفاع، حيث يُعاني دفاع نادي الاتحاد وذلك بعد إصابة اللاعب المصري أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي.

 

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