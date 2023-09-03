إثارة وتشويق مع الأميرة النائمة في ديزني أون آيس إيلون ماسك يدعو إلى الالتحاق بالكلية المجانية إحباط ترويج 17 كجم حشيش في الرياض سعيد العويران يدعو رومارينيو للانضمام إلى الشباب سحب ركامية وأمطار وسيول على مرتفعات مكة والعاصمة المقدسة تقويم التعليم توقع اتفاقية اعتماد 14 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الملك سعود قصور وقلاع آل أبو نقطة المتحمي تستقبل الزوار رقمان قياسيان لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول ضد أستون فيلا الصلاة على جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود عمالة بلا تخصص تدير بناء المنازل والعقارات في الرياض
دعا سعيد العويران نجم الكرة السعودية ونادي الشباب السابق، اللاعب البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد، للانضمام إلى نادي الشباب وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان الناقد الرياضي عدنان جستنيه قال اليوم عبر حسابه في منصة ” إكس” عن احتمالية ابتعاد اللاعب البرازيلي عن الاتحاد: “سيندمون ندمًا ما بعده ندم”.
وعلق العويران على منشور جستنيه قائلًا: ” مرحبًا بك”.
ويُعد رومارينيو واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف الاتحاد خلال السنوات الماضية، كما أنه الهداف التاريخي للعميد في الدوري السعودي للمحترفين، وتجاوز حاجز الـ100 هدف بقميصه في جميع البطولات.
ولعب النجم البرازيلي دورًا بارزًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، بتسجيله 13 هدفًا وتقديمه لـ5 تمريرات حاسمة، بجانب تألقه في كأس السوبر السعودي، ومساهمته في حصد اللقب.
جدير بالذكر أن جماهير نادي الاتحاد كانت انتقدت أنمار الحائلي ومجلس إدارته بسبب عدم التحرك وضم صفقة عالمية خاصة في خط الدفاع، حيث يُعاني دفاع نادي الاتحاد وذلك بعد إصابة اللاعب المصري أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي.
مرحبابك
— سعيد العويران (@saeed_alowiran) September 3, 2023