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سفير الهند لدى السعودية: زيارة ولي العهد مهمة لقمة العشرين ولعلاقات البلدين

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
سفير الهند لدى السعودية: زيارة ولي العهد مهمة لقمة العشرين ولعلاقات البلدين
المواطن - واس

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أكد سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للهند، ومشاركته في قمة قادة مجموعة العشرين (G20)، تعد في غاية الأهمية لقمة مجموعة العشرين، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ونوه السفير خان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بمناسبة عقد قمة قادة مجموعة العشرين في الهند، بالاجتماعات التي شاركت فيها المملكة العربية السعودية خلال سنة رئاسة الهند للقمة، التي شملت العديد من الجوانب ومنها الطاقة، والمالية وكذلك الأنشطة ذات الصلة بمجموعة العشرين، متناولاً ما قدمته الهند من التعاون العالمي بعقد أكثر من 220 اجتماعًا منتشراً على 60 مدينة واستقبلت 18000 مندوب من أكثر من 115 جنسية.

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وقال: إن لرئاسة الهند لمجموعة العشرين دورًا أساسيًا في فتح حلول شاملة التي يمكن أن تحل أكثر التحديات إلحاحًا في عصرنا ودفع التنمية الشاملة، والهند تولت رئاسة مجموعة العشرين لعام 2023م، وجلبت 19 عضوًا (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي) بالإضافة إلى تسع دول ضيف وثلاث منظمات إقليمية، وستستضيف أكثر من 40 قائداً من قادة العالم.

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